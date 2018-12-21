女派报员屋前遇攫‧拉扯中摔伤颈部手指 虽然只是损失65令吉，却饱受惊吓，过后在女儿的陪同下，向警方报案。

女派报员郑世花肩包遭独行匪攫夺，颈部留下伤痕。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）女派报员清晨从外取报纸返家，准备打开家门时突遭一名戴墨镜的独行匪徒攫夺吊肩包，造成颈部及无名指受轻伤。

广告

虽然只是损失65令吉，却饱受惊吓，过后在女儿的陪同下，向警方报案。

女事主郑世华（56岁），住在安妮卡G座组屋27年，其夫姚明辉（58岁）有轻微中风。

除了派报，郑世花也在家门前摆报纸售卖。昨天清晨约5时30分，夫妇从马六甲拉也以车载报纸抵达家门，她先下车，其夫后退车。

当她准备打开家门时，突有一名戴墨镜，身材中等的独行匪徒由后抢走她的吊肩包，她下意识马上捉紧，在拉扯中仍被抢走，她则摔倒在地上，匪徒得逞后迅速逃走。

住27年首次被攫夺

郑世花说，由于事发突然，看不清对方面貌，摔地后，感觉头昏，颈部因拉扯擦伤，伤势轻微，无名指也受伤红肿，造成损失65令吉及一串锁钥，所幸身份证等，另分开存放而不致被抢。

广告

她自叹倒楣，住27年来，首次遇攫夺，晚上8时，待女儿返工后，才向警方报案。

她对警方常在凌晨3时许到来巡逻感到满意。

因拉扯而摔地上，擦伤无名指造成肿胀。

陈劲源：年关近攫匪猖獗

甲历史城市议员陈劲源指出，年关将至，攫夺匪趁机干案，促警方提高关注。

广告

他将会见甲中央警区主任要求增派人力巡逻。

邱德和：现款身份证应分开放

另一方面，甲派报同业公会总务邱德和说，约3年前，多名派报人清晨骑摩哆车取报纸，途中遭匪徒拦劫，包括王义成被匪徒以车撞倒再抢而不治，以及多名派报人因被攫夺而受伤，财物损失不菲。

他提醒派报人，除了提高警惕，同时现款与身份证等文件分开存放，以免造成更多不必要的麻烦损失，遇劫后务必报警。