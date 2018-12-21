彭卫生局：禁烟告示牌·未授权代理售卖 彭亨州卫生局局长拿督沙哈里指出，该局未授权任何代理到小贩中心售卖禁烟告示牌，业者可到卫生局索取禁烟告示牌的规格或自行购买。

（彭亨．关丹20日讯）彭亨州卫生局局长拿督沙哈里指出，该局未授权任何代理到小贩中心售卖禁烟告示牌，业者可到卫生局索取禁烟告示牌的规格或自行购买。

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他说，近来，有人声称获得卫生局授权出售禁烟指示牌，且每一张售价10令吉。

他澄清，该局绝对没有授权任何人士，向餐饮业者公开兜售禁烟指示牌。

他接受本报访问时，如此指出。

他说，餐饮业者可到该局索取正式规格的禁烟指示牌，规格是40公分X50公分，张贴在显眼处，以让食客看到该告示牌，提醒吸烟者该处是禁烟区。

本报今日在走访小贩中心时，业者告诉记者，在本月初有一名人士自称已获得卫生局授权，到小贩中心和茶餐室兜售禁烟告示牌。

业者指出，兜售者指该告示牌已获得卫生局授权，且在禁止吸烟告示牌下印有政府标志，让业者信以为真。

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根据，记者观察该禁烟告示牌的尺寸是30公分X40公分与正确的规格相差10公分。