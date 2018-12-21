瓜冷县会大取缔·卫生差餐馆关闭
2018-12-21 14:41
瓜冷县会大取缔·卫生差餐馆关闭
瓜拉冷岳县议会日前动员17名官员及执法人员，在万津市区展开大规模检查行动，共检查34间各类商店，其中一家餐馆因卫生不达标而被勒令即刻关闭。
（雪兰莪．万津20日讯）瓜拉冷岳县议会日前动员17名官员及执法人员，在万津市区展开大规模检查行动，共检查34间各类商店，其中一家餐馆因卫生不达标而被勒令即刻关闭。
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当局也发出11张犯法通告（Notis Kesalahan）及6张违例通知信（NotisPemberitahuan）给违例业者。
17名官员和执法人员来自县议会执法组、环境与固体废料管理组、执照组及企业与公关组等。
确保商家遵守准则
瓜冷县议会主席莫哈末再因指出，县议会采取此项检查行动，主要确保商家们都遵守县议会所定下的条例，维护商业服务水准，保持清洁卫生与安全。
他表示，纵观检查结果，业者触犯有关地方政府法令或县议会条例，包括灭火器有效使用期过期、没有申请营业执照、没有申请广告牌执照、把货品摆放在店前而阻碍行人通道、垃圾处理不当、食物残渣处理不当、液体残渣直接流入沟渠、没有穿戴围裙、餐馆环境及食物储存不符合卫生标准等。
他提醒，区内商家和业者，有关类似检查行动将会持续进行，以确保商家们都遵守有关执照上所列明的条例与准则。
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他也希望，店主或业主维持店铺或营业地点的清洁卫生与安全，以避免遭到检举或执法行动对付。
他同时促请商家们尽早在本月31日之前更新营业执照。
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文章来源：星洲日报／大都会·2018.12.20
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