郑国球： 已缴可获回扣野新商业‧广告执照费不涨 郑国球说，近日出现的调涨状况，是因野新市议会的电脑系统出现技术问题，当中，也有些执照费因上述问题被调低。

郑国球（中）率选区乡理会及各政府单位代表召开第一次会议，以增进了解与认识。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会主席拿督郑国球宣布，野新市议会不调涨明年度商业执照费与广告执照费，已缴付的商家可获得回扣。

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他今日在新闻发布会上指出，商业执照费是在2013年国阵执政时通过调涨，当时市政厅与汉都亚再也市议会即刻实施调涨，而野新市议会与亚罗牙也市议会则以10年的时间逐步每年调涨10%。

系统出问题才“调涨”

郑国球说，近日出现的调涨状况，是因野新市议会的电脑系统出现技术问题，当中，也有些执照费因上述问题被调低。

他指出，目前，市议会正改善电脑系统问题，并将以人手计算方式处理收费。

8乡理会与官府首开会

他说，约有500多名商家受上述问题影响，大多数是来自老店的业者，当中有200多人已缴付费用，他们将获得回扣，业者也可在下星期到市议会了解情况。

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他说，虽然面对庞大开销，但甲州希盟执政后，并无意调涨执照费及产业税。

也是怡力区州议员的郑国球说，该选区8个乡理会今日第一次与各政府部门代表召开会议，以互相了解及认识。

须主动走入民间服务

他说，随着乡理会的成立，上述会议必须每两个月召开一次，参与的单位有警方、消拯局、清真寺代表等。

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他指出，会议将讨论该选区团队的服务必须伸展至草根阶层，团队必须主动走入民间，每个月到各社区拜访，而非被动式在办公室接见选民。

郑国球说，虽然乡理会的津贴不高，主席职只有每月500令吉，其他理事的津贴则以出席会议的次数计，而市议员的津贴每月只有900令吉，但大家皆以服务社会的精神，协助人民。

“我们将勤力尽责，也希望选民与我们配合。”