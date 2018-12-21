进行修桥工程·吉磷桥明起关闭2天 配合桥梁修建工程，乌雪公共工程局将在本周六（22日）清晨5时至周日（23日）夜晚10时之间，暂封吉磷桥（Jambatan Sg.Kerling），民众受促采用另外两条代替路线前往目的地。

（雪兰莪．乌雪20日讯）配合桥梁修建工程，乌雪公共工程局将在本周六（22日）清晨5时至周日（23日）夜晚10时之间，暂封吉磷桥（Jambatan Sg.Kerling），民众受促采用另外两条代替路线前往目的地。

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该局发表文告指出，他将在桥前放置告示板和安排人员指挥交通，并要求民众不可贪图方便擅闯封锁的路段。

文告指出，民众可取道另外两条代替路线，绕开吉磷桥通往目的地。

第一条路线是从联邦一号公路（隆怡大道）转出丹绒马林南北大道收费站，通由武吉柏伦东转入叻思后，再从叻思路口通往一号公路。

第二条路线则是从联邦公路转出瓜拉吉磷路，从冷巴柏冷京南北大道出口接驳至武吉柏伦东，最后再从叻思穿往公路。

该局呼吁民众遵守交通规则，任何疑问可拨电至03-60641040/03-60641058查询。