男婴腹部切口灌奶‧多病缠身‧父母求助2团体 患病婴孩除了需要奶粉用品及医药费，身为父母者又需负担家庭生活费，每月估计共3000令吉，对他们是一项沉重的开销，根本无法负担，只得向慈善团体及公众求助，协助解决困境。

由于不能从口部进食，婴孩是通过小塑胶管输入奶水入腹部充饥。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）年仅1岁婴孩受到多种疾病缠身，尤其是不能直接由口部进食以免受感染，须在腹部切口以细塑胶管输送奶水入胃，小小年纪如此饱受折磨，处境堪怜。

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患病婴孩除了需要奶粉用品及医药费，身为父母者又需负担家庭生活费，每月估计共3000令吉，对他们是一项沉重的开销，根本无法负担，只得向慈善团体及公众求助，协助解决困境。

同心会茶壶老爷允捐助

慈善团体同心会获悉这个家庭面对经济困难，今日捐献1000令吉，茶壶老爷义工团答允捐助物资一年，包括婴孩尿布、湿纸巾及奶粉。

该名巫裔婴孩患上的是心脏有孔症、脊椎骨畸形、手指骨软化、后脑变形及肺部出现问题，不能进食，又不能出户外，以免受感染。

父亲是饮料档口助手

该婴孩父亲莫哈末阿斯南（30岁）今日偕妻子在新闻发布会向上述2团体求助，出席者包括同心会成员王国涌、李智勇、茶壶老爷义工团张添彩、武牙拉也商家居民协会顾问赖庆中及主席梁证法。

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阿斯南是一名饮料档口助手，入息微薄，在双溪于浪租房居住，与妻育有4名男女，年龄分别为1、4、6及8岁，长子已入学，患病者为幼子莫哈末法鲁拉，他本欲带患病幼儿到吉隆坡心脏中心医病，由于缺乏费用，被迫改期。

张添彩：婴孩患肺病易受感染

张添彩在场记录求助者详情与资料，他说，小小年纪的婴孩一身多病，令人同情，尤其是肺部出现问题，不能吸入不干净的空气，不然易受感染。

他说，该婴孩病况特殊，不能直接由口进食，如果由口部进食，则影响肺部，因此医生在婴孩腹部开一个口，以一条细塑管输入奶水代替，切口处也特置一个特别的布保护切口处，而且每天更换一次，而塑管则一年更换一次。

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他指出，由于该婴孩尚年幼，目前不能为其心脏有孔症及畸形的脊椎骨动手术。

他表示，至于所购的特别奶粉，每月需11罐，一个月约800令吉，此外，每半年需到吉隆坡接受医疗，一次费用是600令吉，以他的低收入来说，根本无法负担。

同心会成员王国涌（右四）移交捐款给阿斯南夫妇（左二及三）；左一为李智勇； 右起为张添彩、梁证法及赖庆中。

赖庆中（右三）移交婴儿用品给阿斯南夫妇（中）。

梁证法：盼各界捐助

梁证法指出，这名婴孩的病况特殊，家境又贫苦，生活费及医药费极大，他认为需紧急处理，除了号召福利慈善团体伸出援手，他也希望公众捐助，大家不分种族，协助这个家庭解决困境。

若欲知详情，可联络张添彩（011-15080885）、赖庆中（016-6822955）及梁证法（016-6608448）。