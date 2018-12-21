心疼赵丽颖简单嫁？冯绍峰明年补办婚礼 网曝冯绍峰因心疼赵丽颖受委屈，称明年生完孩子就会补办婚礼，而怀上男胎的赵丽颖，预产期预计在明年春节左右！

网曝冯绍峰和赵丽颖准备在明年春节前后辨婚礼。

（中国．北京21日讯）网曝冯绍峰因心疼赵丽颖受委屈，称明年生完孩子就会补办婚礼，而怀上男胎的赵丽颖，预产期预计在明年春节左右！

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有中国娱记爆料称，赵丽颖和冯绍锋迄今连婚纱照都没有拍，完全没有任何的结婚仪式，只是简简单单领证，比起其他明星圆满的婚礼，这样简单的形式似乎让赵丽颖备感委屈，所以两人目前已在筹备婚礼，准备在明年孩子出生后再举办一个正式的婚礼！

据中国媒体报道称，该娱记之前也表示赵丽颖目前正处于怀孕中，预产期大概在明年春节左右，而且还是个男孩，冯绍锋家里现在很开心，对待赵丽颖就像公主一样，按照这个说法，冯赵将会在明年春节前后就补办属于两人的婚礼。

此外，该名娱记还爆料称赵丽颖和冯绍锋将在婚礼中引入很多赞助商赞助，所以这场婚礼预计花不了多少钱。据了解，赵丽颖的家庭条件一般，而且平时的生活看来也很节俭，所以爆料中所说的婚礼接洽多个赞助商完全在合理中。

而网民看到这样的爆料，才恍然大悟，难怪之前都没有一点风声，原来是人家根本就还没有办。爆料说生完孩子之后办理，也颇有一定的真实性，大家就静待“官宣”吧。

此外，日前中国文娱金数据发布2018年11月“艺人商业价值总榜”，于10月官宣结婚的赵丽颖携婚后首部都市剧《你和我的倾城时光》一举占据榜首，朱一龙实现三级跳，跃升至排名榜单次席，上月榜首王俊凯让出榜首位置跌至排名第4，易烊千玺和蔡徐坤则分列第3和第5位。