推展双溪拉郎路自然休闲区·明办士毛月旅游嘉年华 联邦政府、雪州政府、加影市议会和士毛月州议员服务中心，将联手打造士毛月双溪拉郎路（Jalan Sungai Lalang）为国家自然休闲旅游区，以吸引国内外的游客前往观光。

甘榜巴西峇鲁的鸵鸟园。（图：星洲日报）

（雪兰莪．士毛月20日讯）联邦政府、雪州政府、加影市议会和士毛月州议员服务中心，将联手打造士毛月双溪拉郎路（Jalan Sungai Lalang）为国家自然休闲旅游区，以吸引国内外的游客前往观光。

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土团党士毛月州议员峇迪亚莫哈末诺指出，为推展这项计划，有关旅游机构将在本月22日（星期六），在士毛月度假村主办“2018年士毛月人民旅游嘉年华会”。

他说，有关活动包括在甘榜巴西（Kampung Pasir）热水湖举行的登山脚车爬山比赛、斑鸠鸟声比赛，以及在主会场主办的本地美食比赛、孩童添色比赛、卡通写真和晚上的灯光秀。

峇迪尔莫哈末诺说，双溪拉郎路沿途有各种休闲场所，如冷河瀑布（Air Terjun Sungai Tekala）、甘自然休闲旅游区甘榜巴西（Kampung Pasir）热水湖、甘榜巴西峇鲁（Kampung Pasir Baru）的鸵鸟园，以及多个自然休闲度假村和钓鱼塘。

“在过去，这里的数十个废矿湖鱼塘，曾吸引来自巴生谷的钓鱼发烧友而闻名，后来开发的冷河瀑布成为雪隆一代居民的假日休闲去处，周末假期都吸引众多游客到来度假休闲。”

他说，当地的甘榜巴西斑鸠鸟声比赛场地，也在每个月的最后一个星期日主办斑鸠歌唱比赛，吸引各地的斑鸠爱好者到来参加。

峇迪亚莫哈末诺欢迎各界人士到来参加这项活动，有关详情可以致电士毛月度假村（017-4209358）询问。

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