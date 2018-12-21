为莫哈末阿迪家属筹款·梳邦市会设基金会 梳邦再也市议会将会成立特别基金会，为在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案中殉职的消拯人员莫哈末阿迪的家属筹款。

（雪兰莪．首邦市20日讯）梳邦再也市议会将会成立特别基金会，为在首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱案中殉职的消拯人员莫哈末阿迪的家属筹款。

广告

梳邦再也市议员阿巴斯今日在常月会议上提呈动议，建议该市议会成立特别基金会，协助殉职消拯员莫哈末阿迪的家人筹款。

阿巴斯表示，莫哈末阿迪早前在发生于梳邦再也市议会管辖范围内的骚乱案中受伤，经过多天治疗不幸离世，令人深感惋惜。

阿巴斯：欢迎市民捐款有关成立特别基金会的动阿巴斯较后向媒体指出，梳邦再也市议员日前讨论提出成立特别基金会的建议，接下来将会与市议会主席或副主席讨论细节，包括捐款方式等。

他欢迎梳邦再也市民捐款，并感谢莫哈末阿迪生前对消拯队与为民的服务与贡献，以及向其家属致意。

此外，全体在常月会议结束后也为消拯员莫哈莫阿迪的离世默哀一分钟。

另外，针对首邦市USJ25区百年兴都庙骚乱事件，梳邦再也市议会主席诺莱妮指出，当人们情绪失控、失去理智时，会带来无法控制的后果，甚至以暴制暴，如此将无法带来安宁与和谐。

广告

明年起征废置建筑物清理费

诺莱妮指出，从明年1月1日起，废置建筑物的业主必须承担梳邦再也市议会的清理费，而清理费是根据工作人员、罗里的数量而定。

她说，有关收费是每名工作人员49令吉（1天），一辆罗里、司机及处理费则是1天250令吉，一辆铲斗机及司机则是1天500令吉，另外还会征收5%的管理费。

诺莱妮也提到，很多非法垃圾场都是位于还未发展的空地，部份是学校保留地、政府地段、高压电缆塔下，多数是位于沙登与蒲种之间的边界。

广告

“甚至有人滥用土地，把私人地出租给他人作为倾倒垃圾的地方。”

3万户口可获10令吉回扣

诺莱妮指出，为了奖赏缴付2019年全年门牌税的民众，梳邦再也市议会将为首3万个户口提供每人回扣10令吉的优惠。

她表示，受惠的首3万个户口必须一次过缴付2019年全年门牌税，并且是通过上网付费的方式。

符市议会零度柜台计划

自助付费机方便民众

梳邦再也市议会与雪州土地及矿物局今早联合推介自助付费机，让民众可自行使用电子机器缴付土地税或门牌税，方便民众处理事务。

有关自助付费机是采用应用程序接口（Application Programming Interface）系统，民众可以自行检查及核对账号、扫描有关文件资料等。

该自助付费机接受现金、支票及信用卡或扣账卡付费方式。

诺莱妮说，市议会共设置7部自助付费机，其中4部位于市议会大厦，1部在梳邦再也市议会的免下车柜台（kaunter pandulalu）、而史里肯邦安及蒲种公主城分局各设1部。

除了免下车柜台是24小时操作，其它6部的自助付费机都是依据工作时间而运作，即星期一至五早上8时至下午5时。

诺莱妮表示，设立自助付费机符合市议会迈向零度柜台（Kaunter Sifar）计划，民众随时前来缴付门牌税或土地税都可以，而且还可以缴付位于其它地方政府管辖范围的建筑物缴付相关税务。

出席者包括雪州土地及矿物局局长拿督祖基菲里。



