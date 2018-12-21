姐中风妹弱智·混血男苦撑一头家 居住在美丹花园（Taman Medan）的欧亚混血男士因需照顾家中生病的姐姐及弱智的妹妹而无法工作，因此陷入难以维持家中生计的窘境。

道格拉斯（蓝衣者）、莎莲（橙衣者）及伊丽莎白（白衣者）每月只依靠些许社会保险金及福利金过活，生活拮据。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）居住在美丹花园（Taman Medan）的欧亚混血男士因需照顾家中生病的姐姐及弱智的妹妹而无法工作，因此陷入难以维持家中生计的窘境。

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母逝世逼辞职顾亲人

一年前是一名餐车管理者的道格拉斯（51岁），当时他月薪1500令吉，尚可应付家里的日常开销。然而其母亲去年过世，中风的亲生姐姐伊丽莎白（67岁）及患有唐氏综合症的领养妹妹莎莲（32岁）无人照顾，因此他唯有辞去工作，扛下照顾亲人的职务。

道格拉斯日前接受《大都会》社区报记者访问时指出，现阶段他只依靠伊丽莎白每月领取的666令吉40仙的社会保险（Socso）及福利部给予莎莲每月的300令吉过活，不过因亲人需要大笔的生活费和医疗费，令他顿时陷入窘境。

“姐姐于6年前中风后无法行走，她的喉咙部位也长肿瘤，因手术费而没有能力进行治疗。我已为她申请登记为残障人士，待获成功登记后，院方或许会减低手术费，不过至今相关申请仍没有下文。此外，她需长期吃药，每个月需要花120令吉买药费。”

他说，妹妹需长期使用尿片，且她三餐是以美禄代餐，还有炼奶，这些都需要有金钱购买或是有人能长期提供。

他表示，偶尔邻居或教会等善心人士会给予他一些援助，加上每月领取的福利金，他与亲人这一年来生活“过得一天是一天”。



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伊丽莎白于6年前不幸中风，目前她喉咙部位长出肿瘤，正等待治疗。（图：星洲日报）

住家积欠1.8万电费

道格拉斯也面临“负债”的问题，他与亲人所居住的住家已拖欠未偿还多年的电费，欠款高达近1万8000令吉。

他曾在国能担任文员14年之久，以及鉴于他家中面临的困境，当局酌情处理，暂时未有采取割电行动。

“我现今已分期付款每月电费，国能近期已向我追讨欠款，要求我一年内付清所拖欠的数额。基于家中的经济情况，我根本无力偿还，因此需和国能再做商讨。”



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莎莲患有唐氏综合症，无法独自料理自己的生活。（图：星洲日报）

星洲基金会每月赞助1200

星洲日报基金会在了解道格拉斯基的情况后，将会给予他每月1200令吉的生活医药支援，为期2年，以协助道格拉斯与家人度过困境。

