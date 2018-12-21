晋汉省教育基金移交10万令吉给5所独中 晋汉省教育基金今日移交总额10万令吉的捐款给晋汉连省5所华文独中

晋汉省教育基金副主席古佛保（左四）、财政蔡承财（左五）和秘书黄良杰（右六）分别移交支票给石角民立中学校董会主席朱聪泽（左三）、西连民众中学校董会主席李利名（左六）和中中校董会财政沈桂馥（右五）；左起晋汉省教育基金董事甲必丹林瑞钊和钟名宝，右起晋汉省教育基金副秘书本固鲁陈传禹、董事甲必丹田汉河、黄张金发和王长福。

（古晋21日讯）晋汉省教育基金今日移交总额10万令吉的捐款给晋汉连省5所华文独中，作为学校办学用途。

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晋汉省教育基金秘书拿督黄良杰今日主持移交支票给晋汉连省5所华文独中仪式时说，古晋中华第一、三、四中学此次共获8万零151令吉51仙，石角民立中学1万零555令吉51仙，以及西连民众中学9292令吉93仙。



他说，基金会截至今年11月30日止，银行流动户头存款为12万2567令吉16仙，定期存款297万8495令吉56仙，同时也拥有福建公会捐出的10块地皮、拿督李志明捐出的1块地皮、洪清河有限公司捐出的1块地皮和蔡明田捐出1块地皮。另外，还有拿督阿玛杨国斯、拿督田绍熙及黄华武合捐的3层楼店屋1间。



他表示，晋汉省教育基金秉承教育基金一贯捐助及捐献本地教育机构宗旨，设立至今共捐464万令吉给晋汉连省5所华文独中。若加上砂中华总商会通过该基金拨出的250万7129令吉36仙，总数为714万7129令吉36仙。



黄良杰也感谢各界多年来信任与支持，并促请有意捐款的热心者或机构，可联络基金办事处电话082-242577或235578，地址是古晋猫眼岭路华商大厦八楼。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





