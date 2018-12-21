蒙达干： 乐松山国家公园具潜能 . 发展为生态旅游新景点 武吉本固南区州议员拿督蒙达干相信，位于斯里阿曼省的乐松山国家公园

武吉本固南区州议员蒙达干认为，座落在斯里阿曼省的乐松山国家公园具备庞大旅游潜能，相信可提升地方居民经济水平。

（古晋21日讯）武吉本固南区州议员拿督蒙达干相信，位于斯里阿曼省的乐松山国家公园（Gunung Lesong）甚具旅游潜能，并能提升地方居民经济水平。

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他昨晚主持乐松山国家公园生态旅游活动工作坊闭幕礼后，在新闻发布会说，其希望日后可推展乐松山国家公园与“梦娜嘉年华”的旅游配套。



“梦娜嘉年华已成为地方常年活动。若在嘉年华开始前，在国家公园举办相关活动，相信可让公园广为人知，也能令嘉年华更丰富，有助带动生态旅游发展。”



为促进当地生态旅游业发展，他认为乐松山国家公园可为当地或远道而来的游客提供寻幽探秘的机会。



据悉，乐松山国家公园是在2013年9月26日被列为国家公园，占地达595公顷，公园也有许多传奇故事。



同时，他说，靠近公园的河流是鳄鱼栖息地，所以有朝一日有望发展成“观鳄区”，让民众在专业导游带领下乘船观赏鳄鱼。



此外，他指，公园生态十分多样化，是珍稀物种如人猿与犀鸟的家。而且，夜晚时还可看到萤火虫。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



