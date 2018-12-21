宗伟： 国羽掀起退出浪潮‧球员欲找舒适空间 大马国羽一哥李宗韦认为，国家羽球队掀起退潮，主要是球员要寻找更舒适的训练与比赛空间。

李宗伟认为退出国羽的球员主要是为了寻求更舒适的训练与比赛空间，但大家的目标都是为国争光，应获得各方的尊重。

（吉隆坡21日讯）大马国羽一哥李宗伟认为，国家羽球队掀起退潮，主要是球员要寻找更舒适的训练与比赛空间。

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最近离开大马国羽的是里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹，而里奥男双亚军吴蔚昇与陈蔚强也有意退出国羽，但是尚未做出最后的决定。

身为目前大马国羽最资深球员的李宗伟近日在国家体理会颁发奖励金的仪式上坦言，虽然退出国羽，但是他个人认为各方依然要尊重球员的选择，不论是职业球员或国羽球员，大家的目标都一样，为国争光。

李宗伟在今年四月代表大马打澳洲黄金海岸共运会，宗伟贡献男单金牌和男团银牌，而羽球队共获得28万令吉奖励。

他表示，他目前的身体状态已逐渐恢复，很快就可重返球场练球，因为在台湾的疗程进展非常顺利，接下来还会再去台湾，回来后，希望就可以回到球场练球由于治病缺席比赛的关系，宗伟在世界排名也跌至第28，而刘国伦排名23，是排名最高的大马男单。

根据最新的每周世羽排名，大马首次在年终排名中，其中四项包括男女单双没有一人名列前10，只有里奥亚军陈炳顺与吴柳莹恰好排第10。

宗伟坦言，今年是大马没有“成绩”的一年，他因患癌治疗，无法为国争取更多佳绩，感到遗憾。

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他说，大马羽球员在今年的表现只有一两个冠军，整体而言都欠佳，希望在综翰的带领下，大马能栽培更多世界水平的球员。

他表示，他迫不及待要在明年重返比赛，而且明年是重要的一年，因为东京奥运入选赛将在明年五月开始。