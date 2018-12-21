袁惟仁母称拒付医疗费？公司反驳：非职伤 资深音乐人袁惟仁（小胖老师）10月17日在上海不慎跌倒，到致脑溢血送医急救，昏迷62天后终于醒来，日前也返回台北荣总继续治疗，19日晚袁母及其他亲属都到院探视，不过袁母似乎对媒体拍摄感到不满，并在20日发出声明，指出经纪公司宇朕娱乐并未支付医疗费用。

袁惟仁脑溢血病倒返台，他的妈妈发表声明怨台湾的经纪公司不肯帮忙代付部份医药费。

（台湾．台北21日讯）资深音乐人袁惟仁（小胖老师）10月17日在上海不慎跌倒，到致脑溢血送医急救，昏迷62天后终于醒来，日前也返回台北荣总继续治疗，19日晚袁母及其他亲属都到院探视，不过袁母似乎对媒体拍摄感到不满，并在20日发出声明，指出经纪公司宇朕娱乐并未支付医疗费用。

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据《苹果日报》报道，袁惟仁在上海瑞金医院治疗费用近人民币40万（约27万令吉），由制作单位星动亚洲负责，目前转院回台后，接受治疗的费用则改由宇朕娱乐接手，对此袁惟仁妈妈发声明怨台湾的经纪公司不肯帮忙代付部份医药费，宇朕娱乐看到声明后，也喊冤，认为这是“乌龙声明”。

宇朕娱乐指出，小胖老师是个人健康因素，并非职场伤害，“袁妈妈所指的上海医疗费，已由星动亚洲负责，因为中国的节目制作单位有保险，所以由星动亚洲理赔，我们台湾经纪公司没有立场去中国处理吧？”至于台北的医疗费用，“小胖老师才刚进医院，哪来的医疗费用？如果他们有需要，站在公司立场，能尽量帮忙的一定会帮忙。”