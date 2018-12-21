少年遭勒死弃尸榴梿园案．报告呈堂1月31过堂 17岁少年遭勒毙复弃尸榴梿园命案，验尸报告于今日呈堂，案定明年1月31日过堂，由副检察司提呈报告，再交由法官定夺是否移交高庭审理。

（柔佛．新山20日讯）17岁少年遭勒毙复弃尸榴梿园命案，验尸报告于今日呈堂，案定明年1月31日过堂，由副检察司提呈报告，再交由法官定夺是否移交高庭审理。

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此案5名面对谋杀控状的被告，今天被押上新山一号地庭进行过堂程序。

涉案的被告为36岁的陈英成、18岁的郑宇恩、23岁的杰菲里、23岁的罗方杰及28岁的沈嘉俊。（人名皆译音）控状指5名被告于6月29日早上6至8时，在新山武吉英达花园英达13/2路公寓单位，谋杀18岁男子林俊杰，抵触刑事法典302条文。

毁证案同日过堂除此之外，除了沈嘉俊，上述4名被告，即陈英成、郑宇恩、杰菲里、罗方杰，以及另外一名被告李俊豪（20岁，译音）则抵触刑事法典201条文（销毁证据）。

关于销毁证据指控的过堂程序，也于今早在同一地庭进行，案件同样定于明年1月31日过堂。

一被告认贩毒罪监6个月另一方面，被告沈嘉俊同时被控触犯1952年危险毒品法令第12（2）条文，被告今天在一号地庭认罪，被判处监禁6个月，刑期从被捕日算起。

此案主控官为嘉利尔副检察司，承审法官为拉茜达。

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上述命案于7月5日下午2时50分左右，在江加埔来榴梿园被揭发。死者林俊杰被发现时，半身暴露在地面，经法医解剖，其死因是胸前和背部遭人使用钝物致伤，颈部有遭人勒过痕迹，相信是致命伤。