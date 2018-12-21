伊斯兰课程评估考试·华裔女生勇夺8A！ 她认为，虽然身为华裔并信仰佛教，但学习其它宗教的学问以增广见闻，并没有错。

慧玲展示她所写的爪哇文。（图：阳光日报）

（登嘉楼·瓜拉尼鲁斯21日讯）有谁想过，一名华裔女学生能够在关于伊斯兰学问的考试中，夺得全A的成绩？

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来自登嘉楼瓜拉尼鲁斯的11岁女孩鲍慧玲（译音），就成功在日前放榜的伊斯兰课程评估考试（UPKK）中，取得8科全A的辉煌成绩。

根据《阳光日报》报道，这名在督吉灵小学就读的唯一一名非巫裔学生，在UPKK的阿拉伯语、可兰经、伊斯兰生活方式等8项科目中，皆取得A的佳绩。

慧玲在62岁的鲍金新和43岁的叶美惠（人名皆译音）育有的4名子女中，排行第三。她不仅能写和读爪哇文，还能阅读可兰经！

“虽然家里已有了可兰经，但我还是有机会在学校里阅读。其实这是一种乐趣，因为我们能够学习不同的新东西，”鲍慧玲表示。

她认为，虽然身为华裔并信仰佛教，但学习其它宗教的学问以增广见闻，并没有错。

被询及为何有兴趣加入一般由马来学生就读的班级，她表示，是父母亲鼓励她加入Kafa课室的。

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她也表示，14岁的哥哥鲍杰华也在三年前就读Kafa课程，并获得5A3B的不俗成绩。

“6岁的幼弟靖怡，也开始学习写爪哇文了。”