会写爪夷文读可兰经·华裔女生伊斯兰考试8A 登嘉楼一名11华裔女学生在兴趣驱使下，不但学得读、写爪夷文、阅读可兰经，更在刚放榜的伊斯兰课程评估考试中夺得8科全A的辉煌成绩！

鲍慧玲在哥哥陪同下，向记者展示以爪夷文在练习簿上作答。（图：星洲日报）

（瓜拉尼鲁斯21日讯）登嘉楼一名11华裔女学生在兴趣驱使下，不但学得读、写爪夷文、阅读可兰经，更在刚放榜的伊斯兰课程评估考试中夺得8科全A的辉煌成绩！

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根据马来文报章《阳光日报》报道，来自登嘉楼瓜拉尼鲁斯的鲍慧玲（译音），是在督吉灵小学（SK Tok Jiring）就读的唯一一名非巫裔学生，她在伊斯兰课程评估考试（Ujian Penilaian Kelas Kafa（UPKK））中，于阿拉伯语、可兰经及伊斯兰生活方式等8项科目中都取得A。

信奉佛教

学其他宗教学问

鲍慧玲接受访问时向记者披露，她是在父母亲鼓励下，加入一般由马来学生就读的宗教与义务班（KAFA）课室。她认为，虽然身为华裔并信仰佛教，但学习其他宗教的学问以增广见闻，并没有错。

“虽然家里没有可兰经，但我还是有机会在学校里阅读。其实这是一种乐趣，因为我们能够学习不同的新东西。”

鲍慧玲的父母是鲍金新（62岁，译名）和叶美惠（43岁，译名），她在家中4名子女中排行第三。14岁的哥哥鲍杰华（译名）也在3年前就读KAFA课程，并获得5A3B的不俗成绩。6岁的幼弟靖怡，也开始学习写爪夷文了。