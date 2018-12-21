切除肿瘤测验脑部功能·边弹吉他边动手术 边弹吉他边动手术，真的可行吗？

世界之大，无奇不有。南非一名爵士吉他手在清醒的状态下，边弹吉他边动手术。

（南非．德班21日讯）边弹吉他边动手术，真的可行吗？

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英国广播公司（BBC）报道，一名南非爵士音乐家曼基尼上周在南非德班的卢图利医院进行为时6小时的脑部手术时，医生让他保持清醒状态，好让他在一定程度上能移动手指。而他就这样在施手术的过程中，一边轻弹着吉他，完成了手术。目前他复原得很好。

这名多元乐器演奏者兼大学教授表示，之所以会作出这样的决定，是基于“考虑到我的职业是一名音乐家”。

在曼基尼施手术的影片里，只见他躺在手术台上，轻轻地在吉他上拨动手指，而医务人员则在一旁为他施手术。

由恩尼克和哈利亨巴谢2名医生领导的神经科专家团队为他施手术。

曼基尼表示，他脑部复发的肿瘤，与他自2006年以来患上的神经系统疾病有关。

“苏醒”状态施手术效果更好

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医生恩尼克告诉IOL新闻网站，在这种情况下，比起用普通的麻醉剂，在“苏醒”状态下施手术更好。

“在这样的情况下，我们可以在切除（肿瘤）前，测验脑部的区域，这样可以更快地移除肿瘤，同时还能把脑部的损伤减至最低。”