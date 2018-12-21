周忠信．居銮可以成为宜居城市 我们或许不能成为金融、IT、科研中心，但是我们串联天然资源和历史人文的优势，居銮将能够发展成为全国知名的宜居城市。

经济向来是我关注的最重要议题，柔中、居銮的工商发展也是我需要积极关注的。

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在明年全球经济面临下滑的阴影下，政治人物应该避免无谓的争议耗费精力，而应该在各自的相关领域、选区探讨经济民生议题。

柔中的定位是什么？

州政府目前的经济发展重点在柔南和柔北；柔南有战略地理位置、国际港口和衔接新加坡，也吸引更多的IT、金融、服务业人才；柔北则具备高速大道交通衔接、麻坡Bakri家具城将允许直接出口清关、昔加末拥有内陆码头，以及州政府提供优惠政策的优势。

那么居銮呢？

居銮乃至于柔中偏于内陆，离高速公路出口20公里，居銮县（含新邦令金）人口约35万，经济规模不大也不算小，其定位应该在于“全国性宜居城市”；并以此宜居城市定位加以发展人文经济、文化经济、农业暨生态旅游经济，这也和我提出的<柔中一线牵>项目契合。

人文、文化、现代化农业、旅游不但符合居銮与柔中地理环境做为农业盆地的天然优势，也符合让年轻人可以发挥所长，引进这几个领域的最新科技，譬如农业食品加工、果园民宿、农业物联网系统（IoT）。

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要成为宜居城市除了要具备各种相关的生活设施（譬如参考《经济学人》设定的5大类、30个定性和定量评估因素），也要避免成为过度喧闹的旅游城市。

我们需要把居銮的交通、公园、步道、健身进一步提升，更应该善用、修缮现有的生态和历史人文古迹，譬如居銮历史悠久、具备16座难得一见、形态不一的西方石狮子的南峇街古迹修缮；又譬如在兴建高架双轨火车道的原址，保留原有的约两公里旧铁路，改装成火车特色的步道暨脚车道，成为休闲公园甚至国际特色马拉松跑道，让全世界看见居銮。

除了附近几个小镇的人文特色可以加以串联，附近的南峇山、布鲁木山的生态旅游景区也是居銮、柔中的特色。

因此，我们推广“柔中一线牵”，在这经济发展策略平台下，陆续推出了媒体考察团、“老街印迹”，并将进一步与州经济策划部门开会商讨“柔中一线牵”与柔中经济发展战略。

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我们或许不能成为金融、IT、科研中心，但是我们串联天然资源和历史人文的优势，居銮将能够发展成为全国知名的宜居城市。