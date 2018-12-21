曾笳恩：花4个月研究解决方案．关卡堵塞报告呈政府 士都兰区州议员曾笳恩用了约4个月研究解决新柔长堤交通堵塞问题的方案，并于日前已将“新柔长堤关卡交通堵塞报告”呈交至联邦政府及州政府。

曾笳恩（右二）呈交“新柔长堤关卡交通堵塞报告”予内政部长丹斯里慕尤丁。（图：星洲日报）

（柔佛．新山20日讯）士都兰区州议员曾笳恩用了约4个月研究解决新柔长堤交通堵塞问题的方案，并于日前已将“新柔长堤关卡交通堵塞报告”呈交至联邦政府及州政府。

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他今日发文告说，希望所有涉及的相关部门能够仔细考量报告所提及的建议，以帮助经常往返两国的人民，进而带动柔佛的经济发展。

他指出，这份报告有435页，其中有18项专案研究，包括一站式统筹机构、入境费征收柜台、“瓶颈”问题、工作程序及职业操守、新山中央车站周围堵车问题、自动通关柜台、火车服务、开放所有柜台、与新加坡的双边会谈、长期计划等筹。

多次与团队实地考察

曾笳因是受柔州公共工程、基设及交通委员会主席玛兹兰委任为新柔长堤关卡特别专案小组主席，以研究交通堵塞的原因并提供能解决问题的建议。

曾笳恩已在本月内将“新柔长堤关卡交通堵塞报告”呈交至首相、州务大臣、内政部正副部长及柔州公共工程、基设及交通委员会主席。

他说，这份报告也将在近期呈交给财政部、交通部、工程部等等。

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他指出，他已多次与各有关单位如州务大臣、柔州公共工程、基设及交通委员会主席、关卡、移民厅、新柔长堤关卡大厦管理单位、承包商等等召开会议，以找出最好的方法解决这个问题。

他说，他也多次与团队前去关卡实地考察，以了解最确切的情况。

公众也提供宝贵意见

“公众也通过社交媒体如曾笳恩的面子书专页，提供了不少宝贵的意见。”

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他指出，这如同他所推广的计划“全民参与”，需要居民及各组织投入在社区建设上。

他说，依斯干达特区发展局、柔佛州公共交通机构、新柔长堤关卡的关卡部门、马来西亚工程及技术协会（MySET）也参与了专案研究。