中远海能董事总经理台酒店跳楼轻生 中国中远海能董事总经理贾利宾周五凌晨2时许在台北市的5星级王朝大酒店，留下9页遗书后，从15楼开窗跳楼轻生，酒店人员发现后报警，不过送院抢救后伤重不治。轻生原因待查。

中国中远海能董事总经理贾利宾周五凌晨2时许在台北市的5星级王朝大酒店，留下9页遗书后，从15楼开窗跳楼轻生，酒店人员发现后报警，不过送院抢救后伤重不治。轻生原因待查。

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警方指出，39岁的贾利宾18日以专业考察的名义入境台湾，警员接报后到场发现他右手腕骨折，双脚大腿骨折，已无生命迹象。

酒店人员表示，贾利宾日前独自入住酒店时，服务人员察觉他似乎精神有异状，他的遗书多数提到家人及朋友，最后一页写下“Farewell”与亲友们告别。

警方调查，贾跳楼前疑似先勘查地形。在遗书中，他也交代自己2011年即罹有忧郁症，但未用药治疗。

中远海能隶属中国远洋海运集团，是中国超大型国有企业，并在香港交易所上市，油轮船队运力规模号称全球第一。与贾利宾一同赴台的有30余名各公司干部，与台知名企业进行参访、交流。