印尼警方先发制人·圣诞前捉20疑是激进分子 印尼全国警长迪托周四表示，为了即将到来的圣诞节和元旦新年假期，当局未雨绸缪，先发制人地拘留了疑是激进分子的约20人，不过当局暂未收到任何会在此节庆期间制造恐袭的情报。

圣诞节及元旦即将到来，印尼当局每到此时就在教堂和旅游景点加强保安。（图：法新社）

（印尼．雅加达21日讯）印尼全国警长迪托周四表示，为了即将到来的圣诞节和元旦新年假期，当局未雨绸缪，先发制人地拘留了疑是激进分子的约20人，不过当局暂未收到任何会在此节庆期间制造恐袭的情报。

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迪托表示，此次拘留是依据5月通过的反恐怖主义修订法令而展开防御性措施。今年5月印尼泗水发生“哈里发国”（IS）声称负责的自杀炸弹攻击，造成逾30人死。

他说：“目前没有情报显示圣诞节和元旦将发生恐袭，但我们采取了先发制人的措施，包括这次的扣留。”不过他没有透露嫌犯的身份，仅表示他们是在全国各地被扣留。

2000年圣诞前夕，印尼首都雅加达和其他地方几乎同时间发生教堂被攻击的事件，导致近20人死。自此，当局每到此时就在教堂和旅游景点加强保安。