【新旧对照】新山“客社总坟”面貌一新 新山现今仍有多座具有历史意义的的古墓，其中4座较为人所知，分别是“明墓”、“华侨诸先烈殉难公墓”、“广肇府列位先人坟墓”、“客社总坟”等。

修葺一新的新山客社总坟。（图：星洲日报）

新山现今仍有多座具有历史意义的的古墓，其中4座较为人所知，分别是“明墓”、“华侨诸先烈殉难公墓”、“广肇府列位先人坟墓”、“客社总坟”等。

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“明墓”立于1921年，“华侨诸先烈殉难公墓”建于1947年，“广肇府人列位先人坟墓”修建年代未详，而“客社总坟”在墓碑上刻有：“大清光绪拾四年季冬月吉旦修”，即公元1888年。

注意“修”字，其实它是在1888年修建，至于建于何时，迄今还是一个待解之谜。

不过，依据这座古墓现今所在之处，周围有一些刻有“同治”年间的古墓，依此推算，它可能建于1862年至1874年之间。这仅是推算，是耶？

非耶？仍要进一步考证。

1888年距今刚好是130年，这座“客社总坟”再一次修建终于完成，并于2018年12月12日举行修建完成的祭拜仪式。

新山客家公会现任会长张君国指出，该会是在今年年初春祭时，以一杯为断，冥冥指点第43届董事会，是时候率领三机构理事，维修这座祖墓的时候了。

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他说，中秋节时分，特别会员大会通过拨款维修后，在请堪舆师傅勘察坐西向东的总坟须在冬至前完成，才能合乎今年大利东方的旺山旺向格局，工作终于展开。

“现今总坟如期修葺一新，终于看到一幅光前裕后的景象。”

可是，这座总坟，不知何故，一直到1958年才被发现。

1997年9月26日，笔者在星洲日报《大柔佛》的《[走过历史》一系列一篇题为“湮没岁月50年，新山客社总坟走过百年历史”一文中，曾提及此事。本文现收录在拙作《走过历史》一书中。此文，是访问当年仍健在的新山客社元老陈佩良而书写的。

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文中记载如下：“那是1958年，当年他（指陈佩良）正当同源社社长“。他解释说：“在这之前，我并不知道有“客社总坟”的存在。”他继指出：“既然有人通报，董事会随即召开会议进行讨论，并拟定出一个如何对待与处理的方法。自此之后，每逢清明节，同源社诸董事，在社长率领下，都会前往总坟举行春祭，以表敬意。”

那么是谁发现的而去通报的呢？笔者当时访问了己故张喜清。

文中引述张君的话说：“原来是良友的员工何文兴发现的。”文中说：“何文兴是在参加林涌亨母亲的葬礼时，无意间在绵裕亭老义山看见这座总坟的。当时，总坟被长高过人的茅草所覆盖，他为小解，遂钻入草丛中，结果发现了这个大秘密。”

“正是他把这个发现通报给同源社。”

墓中埋葬何人，现仍没有文件可以以佐证。至于为什么会被湮没这么多年，没有人可以作出解释。已故文史工作者吴华，早在1982年4月14日在星洲日报《大柔佛》就报道“客社总坟”

的来龙去脉，引起华社的关注，但文中并没有说出其被湮没及被发现的经过。

“客社总坟”现为人所知的资料，只有墓碑上刻上的修建于“大清光绪拾四年季冬月吉旦修”，此其一；“倡理：刘海锽、副理：陈瑞开、萧钖麟、陈云开、黄悦霖、杨立开、谢会通、黄绿友立”等文字。

1997年拍摄的新山客社总坟貌。（图：星洲日报）