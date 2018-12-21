迎战水晶宫放眼3分‧曼市追赶利物浦 目前积分榜上竞争激烈，卫冕冠军曼市积44分排第2，距离身前的利物浦只有1分差距。

阿奎罗休养半个多月复出，将率领曼市攻击线迎战水晶宫，取胜问题不大。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特21日讯）最近势如破竹的“蓝月亮”曼市没有松懈的脚步，要继续追赶领头羊利物浦话，就得在周六英超第18轮主场向水晶宫全取3分。

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目前积分榜上竞争激烈，卫冕冠军曼市积44分排第2，距离身前的利物浦只有1分差距，因此取胜施压领头羊成了唯一道路，同时也要避免后头的追兵托登罕热刺（39分）和切尔西（37分）。

周中，曼市在英联赛杯8强客场气走莱斯特，头号前锋阿奎罗迎来复出踢了76分钟便被换下，显然是主帅瓜迪奥拉要为本轮联赛“留力”，因此阿奎罗肯定会先发领衔攻击线出战，增强威慑力。毕竟，此子在12月初受伤缺席期间，蓝月亮使用热苏斯顶替的效果不佳。此外，得到轮休的萨内、斯特林都会重回首发。

中场方面，由于大卫西尔瓦大腿受伤挂起免战牌，上一场进球状态复苏的德布劳内料会得到机会，与贝尔纳多席尔瓦、费尔南蒂尼奥坐镇中场。相对来说后防线人员齐整，除了长期养伤的门迪，沃克、史顿斯、拉波特都能上阵。

而前往客场犯境的水晶宫却担惊受怕会遭到曼市“凌辱”，该队最近5轮比赛取得2胜1和2负，状态只属一般，估计难以跟蓝月亮抗衡。双方过去5次碰面中，曼市取得全胜战绩，狂进19球只丢1球，赛前占据了绝对优势。