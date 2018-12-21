众议院议长下月卸任临别感言·瑞安：美国政治崩坏 下月卸任的美国国会众议院议长保罗瑞安，日前在国会图书馆发表半小时的临别致辞，慨叹美国政治“崩坏”，认为这种“苦不堪言”的政治源自“一个暴戾的地方，想将我们摧毁。”

下月卸任的美国国会众议院议长保罗瑞安发表临别致辞，慨叹美国政治“崩坏”。（图：法新社）

（美国．华盛顿21日讯）下月卸任的美国国会众议院议长保罗瑞安，日前在国会图书馆发表半小时的临别致辞，慨叹美国政治“崩坏”，认为这种“苦不堪言”的政治源自“一个暴戾的地方，想将我们摧毁。”

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48岁的瑞安1998年当选众议员，2012年获共和党提名参选副总统、伙拍总统候选人罗姆尼出战只是最终落败，2015年当选众议院议长，今年4月以家庭为由宣布不再竞逐连任、退出政坛。

他致辞时未有点名提及总统特朗普，他批评惯于妖魔化对手的推文会造成撕裂，再被科技放大，旨在针对人民的恐惧、利用人们的愤怒。他说：“愤怒已成为一个品牌。”

相对于特朗普的反移民论调，他认为不应只着眼边境保安，而是要帮助境内非法移民融入社会，他表示要解决问题就要“减少一些恶毒攻击”，也说无论围墙之战有否平息，制度都须作重大改革，因为“国家正处危急存亡之秋”。