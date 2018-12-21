高通控苹果侵权胜诉·德国15分店停售iPhone 7及8 德国慕尼黑地区法院周四裁定，美国苹果公司侵犯美国晶片制造商高通专利罪名成立，禁止苹果在当地出售iPhone 7及iPhone 8。苹果对判决感到失望，批评高通企图转移视线，目前考虑上诉。

（图：法新社）

（德国．慕尼黑21日讯）德国慕尼黑地区法院周四裁定，美国苹果公司侵犯美国晶片制造商高通专利罪名成立，禁止苹果在当地出售iPhone 7及iPhone 8。苹果对判决感到失望，批评高通企图转移视线，目前考虑上诉。

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苹果及子公司违反高通一项在欧洲协助手机发送和接受无线信号时节省电力的专利，裁定苹果禁止在德出售或分发使用违反有关专利配件的产品，高通也有权向苹果追讨赔偿，只不过法官表示，如果苹果上诉，裁决结果不会即时生效。

苹果在声明中表示，德国的15间分店不会再出售iPhone 7及iPhone 8，但是iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR将继续在德国所有商店出售；所有型号iPhone仍可透过当地4300间零售店买到。

美国晶片大厂高通（Qualcomm）近期对苹果的专利诉讼接连获胜，继在中国取得对部份旧iPhone型号的禁售令后，又在德国慕尼黑再下一城。