杨祖强：强度配套吸纳外资·拟霹多区打造文化街 霹雳州行政议员杨祖强表示，州政府计划借由在州内多区打造文化街，再大力推动邦咯岛为免税岛，以一个系统化和有强度的配套吸纳国内外游客和外资，力促霹雳州经济成长并增加收入。





杨祖强（后排左二）颁发开学用品给受惠学生。左一为莫哈末拉兹菲；右三为西华古玛。（图：星洲日报）

（霹雳．端洛20日讯）霹雳州行政议员杨祖强表示，州政府计划借由在州内多区打造文化街，再大力推动邦咯岛为免税岛，以一个系统化和有强度的配套吸纳国内外游客和外资，力促霹雳州经济成长并增加收入。

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他指出，打造文化街的计划将先从甘文阁、端洛和怡保着手，之后逐渐扩展至其他区域。

拨款支持采集史料

他今日在端洛服务中心主持2019年重返校园发放开学援助品计划致词时说，甘文阁已成立了考察与采撷地方开垦历史和文化史料的组织，研究报告已经完成，将呈交给州政府审核并决定是否在宪报公布为文化街，而目前端洛也有组织正进行上述工作，州政府也将拨款支持采集史料的工作。

“一旦整合了地方的文化与历史资料，就可鉴定最具有文化价值的地点并兴建牌楼、文物馆、博物馆等，比如游客可在甘文阁认识到福州人的历史；在端洛认识客家人和锡矿历史，把当地塑造成为一个新的旅游景点。”

至于怡保，他说，他绝对赞同八角楼成立文化街的建议，但要在宪报公布成为文化街必须符合地方政府所规定的条件。

所以，他建议民间组织或非政府组织成立考察团，采集史料撰写报告以便可上呈给州政府考量设为文化街的可能性。他补充，八角楼一带也可以考虑设立类似台湾士林夜市的步行街，一样可促进地方经济。

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致力推动邦咯岛成免税岛

另外，他透露，霹州政府明年将大力发展邦咯岛，联邦政府也将给予拨款，而州政府已将推动邦咯岛为免税岛的发展建议书呈交给财政部，其中内容包含将烟、酒和汽车纳为免税项目。

他披露，建议书也包括将玛丽娜岛纳入发展范围内，将玛丽娜岛区划为娱乐城或在此进行汽车展等。

此外，他透露，州政府专为B40群体而设的食物卡和医药卡将从明年1月开始发放，受惠人士预计超过1万7000人，而在福利局下接受辅助的人士都会在受惠名单内。

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他表示，推行食物卡的原因是为了避免过往通过霹州扶贫助强基金（YBU）发放食物和物资箱，出现纰漏而无法交到受惠者手中的问题。

他指出，州政府将极力开通更多收支来源，未来视政府财力而定将推行更多的惠民计划和扩展受惠群体。

有信心期限内完成5万“我的霹房屋”

掌管房屋和地方政府事务的杨祖强表示，州政府将可兑现竞选宣言中兴建5万间“我的霹雳房屋”

（Rumah Perak Ku）的承诺，因为，如今已成功兴建了逾3万间，通过政府机构和私人发展商的配合，5年期限内落实不成问题。

他列出“我的霹雳房屋”中3个房屋种类的定义，即可负担房屋（Rumah Mampu Milik）意指价格25万令吉以下的房屋；中低价房屋（Rumah Kos Sederhana Rendah）意指在县议会范围内价格在15万以下，在市议会和市政厅范围内售价18万令吉；廉价屋（Rumah Kos Rendah）意指在县议会范围内售价7万令吉，在市议会和市政厅范围内售价9万令吉。

也是端洛区州议员的杨祖强透露，一所有意在端洛兴建院校的大学已与州政府签署意向书（Letter Of Intent），计划的商讨已进入最后的阶段。

他披露，另有一所大学也有意在太平和安顺兴建院校，州政府鼓励建校的计划，以便留住人才。

91村长下周受委

杨祖强指出，霹州共有147个新村，村长名单已落定，第一批的91名村长将会在下星期在州秘书署受委，而其余的56个新村村长名单则还需进行协调后再另作宣布。

拨6中小学8万

今日的活动共移交了250份书包和量身发放的校服和校鞋给端洛区20所中小学。另外也移交共8万令吉拨款给6所中小学作为水电费和设施用途，受惠学校包括育群华小、育群华中、喜州华小、端洛中山华小、益智华小和德修女中。

出席者有华都牙也区国会议员西华古玛、华都牙也县议会主席莫哈末拉兹菲、育群华小副校长陈兆康、育群华中校长黄健兴、喜州华小校长萧志远、端洛中山华小副校长熊洁瑜和德修女中校长黄淑贞。