双溪古月河婆联谊会·周年喜庆乡亲相聚 双溪古月河婆同乡联谊会昨晚欢庆29周年及妇女组18周年，该联谊会在双溪古月应新华小冷气礼堂连开87席，与一众河婆同乡喜庆周年纪念，现场不难发现许多河婆乡亲到各个桌位与同乡好友一同碰杯相聚，场面热闹。

金宝国会议员苏建祥拨款5000令吉予双溪古月河婆同乡联谊会，由金宝县议员木迪（左二）代为转交。左一为李国铭；右一起为蔡武义、张犹添及贝双武。（图：星洲日报）

（霹雳．金宝20日讯）双溪古月河婆同乡联谊会昨晚欢庆29周年及妇女组18周年，该联谊会在双溪古月应新华小冷气礼堂连开87席，与一众河婆同乡喜庆周年纪念，现场不难发现许多河婆乡亲到各个桌位与同乡好友一同碰杯相聚，场面热闹。

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为了纪念这特别的一天，河婆同乡会会员们也使出了看家本领，在晚宴上载歌载舞，为晚会增添色彩，金宝国会议员苏建祥及双溪古月州议员梁卓经也分别拨款5000令吉及1000令吉予双溪古月河婆同乡联谊会，让他们得以发展会务。

张送定吁代议士

谋更多福利

双溪古月河婆同乡联谊会署理会长张送定致词，509大选后是社会的转捩点，他希望当选的人民代议士能够尽所能为双溪古月民众争取更多福利，比如在教育方面，可以再增加学校里的教室，让更多学生受惠。

“我们希望政府能够重视农民，提供更多福利给他们，让他们得以种植各式各样的蔬果，从中协助新村发展。”

蔡文玉：办活动推崇河婆文化

马来西亚河婆总会会长拿督蔡文玉表示，目前马来西亚河婆总会已经召开了年度会议，接下来的一年里都会极力推崇河婆文化，如举办擂茶节等。

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他表示，河婆总会都会提供学业奖学金予河婆子弟，但每年都会有多余未派出的奖学金，因此该会决定将使用多余的款项进行投资，以发展总会事务。

他也说，今年马来西亚迎来了首次的政党轮替，因此他希望新政府能兑现在竞选期间的承诺，不要经常出现急U转的情况，不然久而久之，政府会失信于民众。

“政府可从旅游入手，发展我国经济，比如在怡保机场开通更多航线，除了方便当地居民外，也能够吸引更多外来投资。”

来自各地的河婆同乡理事在晚宴上齐聚一堂。前左一起张国荣、穆迪、贝荣华、梁卓经、蔡文玉；右一起为刘伟才、张送定、吴家素及罗润强；后排左一起为贝双武、蔡陆友、李国铭、蔡武义、蔡明星。（图：星洲日报）

梁卓经：建议集中农地

让农民获TKPM拨款

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双溪古月州议员梁卓经表示，双溪古月的农地分散各地，因此他建议将农地集中，让农民得以获得永久粮食生产园计划（TKPM）的拨款及津贴发展农业。

“目前双溪古月还没设立永久粮食生产园计划，我已经向霹雳州务大臣提议，在双溪古月设立此计划，让更多农民受惠。”

针对目前议员跳槽课题，梁卓经表示，联邦宪法保障参与社团的自由，但这不代表跳槽后的议员可保留议席，因此他建议国会修宪制反跳槽法，规定退党的议员须交出议席才得以进行跳槽，以免中选议员带着利益跳槽，避免对方绑架民意。

“为了避免一党独大，我呼吁各个领袖莫忘初衷，即使成为反对党后也必须为了人民的利益着想，努力为人民发声。”

出席者包括工委会主席李国铭、副主席蔡武义、副总务蔡陆友、财政张猷添、大会主席贝双武、三山古庙主席蔡明星、霹雳韩江公会会长罗润强局绅、吉隆坡和平俱乐部会长刘伟才、霹雳中华大会堂秘书长张国荣、公正党金宝县议员穆迪、代表金宝国会议员出席的贝荣华。