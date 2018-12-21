太平警方配合公安嘉年华·27日28日交通罚单扣50% 配合举办公路安全嘉年华会及推介精明社区政策系统，太平警方将在12月27日至28日，为接获交通罚单者提供高达50%的折扣。

太平警方将在警方多元礼堂主办嘉年华会，并提供折扣让公众缴付交通罚单。（图：星洲日报）

（霹雳．太平20日讯）配合举办公路安全嘉年华会及推介精明社区政策系统，太平警方将在12月27日至28日，为接获交通罚单者提供高达50%的折扣。

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太平警区主任莫哈末泰益指出，警方将于上述日期与拉律峇登及司南马县署、陆路交通局、公共工程局及消拯局联办公路安全运动，以提醒驾驶者注意交通安全。

仅限高于100令吉罚单

他表示，这项活动将于早上9时至下午4时，在太平警察总部的多元用途礼堂举行。

他说，活动设有缴付警方交通罚单柜台，缴付者可获50%折扣，但一些低于100令吉的罚单，则只是获得低于50%的折扣，或没有折扣。

“此外，现场也设有陆路交通部的流动柜台、政府及其他部门的展览、消拯局的示范及乐队表演等。”

可获得50%折扣的交通罚单包括：2017年及之前的安全行动罚单、2017年及之前的车祸罚单、2017年及之前的传票、没有佩戴头盔、未索安全带、未展示驾照及驾驶时使用手机等。

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罚单折扣情况如下：300令吉（150令吉）、200令吉（100令吉）、150令吉（80令吉）、120令吉（60令吉）、100令吉（50令吉）、80令吉（50令吉）、70令吉（50令吉）、60令吉（50令吉）、50令吉（50令吉）、40令吉（40令吉）。