许崇信：若土团引狼入室·“巫统将借尸还魂” 甲巴央州议员许崇信说，巫统因对党主席拿督斯里阿末扎希的领导失去信心而引发退党潮，若土团党引狼入室，巫统将借尸还魂。

许崇信（左四）与其服务团队派发2019年日历给选区居民。左二为市议员黄汉龙及左五是市议员陈慧沁。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保20日讯）甲巴央州议员许崇信说，巫统因对党主席拿督斯里阿末扎希的领导失去信心而引发退党潮，若土团党引狼入室，巫统将借尸还魂。

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他说，公正党和行动党已表示不会接受政治青蛙，然而土团党和诚信党则表示不拒绝那些没有涉及贪腐和不法行为的议员加入。

他日前与与其服务团队派发2019年日历给选区居民后发文告指出，如果土团党接受这些投机分子加入土团党，这将使该党被认定是一个没有原则的政党而失去了支持者的信任。更重要的是，对于现有的土团党成员来说，“新”成员一旦入党，他们就会千方百计争取他们所要的一切。他们甚至可能开始控制土团党的支部、部门以及领导职位。

“当多达40名国会议员和他们的追随者一起加入土团党，马哈迪、慕尤丁和慕克力不得不小心处理他们对部长职位和其他议程的要求。所有前巫统领袖都是自私自利，他们很多时候都是在保护及照顾自己个人的利益。一旦巫统对土团党的‘反向收购’完成，就会出现完美的借尸还魂复活。”

他说，总结而言，那些曾“背叛”巫统导致其垮台的人，将被进行迫害或被排斥。任何有异议的人都会被贴上反新马来西亚的“叛徒”标签。

他认为，如果土团党没有吸收许多前巫统领袖和成员的话，以上所有的问题都可以避免。该党应只接受最低数量兼有助于推动立法改革的的党员，否则巫统会笑到最后。