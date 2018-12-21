35业者农民获租赁信·迪渣区耕地合法化 务边拉湾古打观赏鱼养殖业多年来因面对土地问题而无法扩充发展，如今经过各个部门的多番商洽后终于达成共识，今日来自务边拉湾古打及督亚冷塞卡（Tualang Sekah）区的35名养殖鱼业者及农民获得由霹雳州农业发展机构发出的租赁同意信，耕地正式合法化。

经过长久的商洽后，务边农民及养殖鱼业者正式获得霹雳州农业发展部机构发出的租赁同意信，耕地正式合法化；左六起为罗思义、黄诗情及诺丽。（图：星洲日报）

（霹雳．金宝20日讯）务边拉湾古打观赏鱼养殖业多年来因面对土地问题而无法扩充发展，如今经过各个部门的多番商洽后终于达成共识，今日来自务边拉湾古打及督亚冷塞卡（Tualang Sekah）区的35名养殖鱼业者及农民获得由霹雳州农业发展机构发出的租赁同意信，耕地正式合法化。

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黄诗情：须每3年更新租赁

迪渣区州议员黄诗情今日在移交仪式上表示，养殖鱼业者及种植短期农作物的农民将获得长达3年的租赁，业者及农民必须每3年更新租赁一次，一年的租赁是每公顷600令吉。

“如果相关业者遵守租约条规，在短期内不会将土地转让给他人，那么我将会与霹雳州农业发展机构商议，让有关业者可在3年后获得10至30年的租赁。”

她说，务边在90年代时以养殖业闻名，曾经是国内观赏鱼主要出口地，这也显示此行业非常有潜能发展，且可以带动经济及增加州政府的收入，但是碍于土地问题，许多年轻一代已经不愿意传承这项行业，导致养殖观赏鱼业逐渐没落。

“现今霹雳州农业发展机构已经发出租赁同意信将耕地正式合法化，因此后续我们会尽所能提供科技援助及进行各项研究与开发，全力提升养殖鱼业，对业者及州政府来说，是双赢局面。”

觅地打造观赏鱼养殖区

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黄诗情表示，为了长远的发展，州发展局已经在务边物色一处约400公顷的土地，将其打造成一站式的观赏鱼养殖区，目前已有60%的土地已经合法化，其余40%的土地合法化程序已经在进行中。

“这400公顷的土地里有一部份的业者是种植油棕树及橡胶树等农作物的农民，因此我们希望相关业者能够与我们达成共识，可以尝试将农业转换为观赏鱼养殖业。”

出席者包括也朗州议员罗思义、督亚冷塞卡州议员拿督诺丽及霹雳州农业发展部机构首席执行员亚哈尼斯。