张再成·附近有好鸟 很多人有捕鸟的嗜好，喜欢捕捉如斑鸠、火鸠，或是山喜鹊等天性好鸣叫的鸟类，捕鸟最重要的步骤是将经过训练的“鸟媒”装在外设陷阱的鸟笼里，然后将鸟笼挂在树上，让“鸟媒”的鸣叫吸引附近的野鸟来挑战，敢来挑战的鸟儿通常都难逃被捉。

很多人有捕鸟的嗜好，喜欢捕捉如斑鸠、火鸠，或是山喜鹊等天性好鸣叫的鸟类，捕鸟最重要的步骤是将经过训练的“鸟媒”装在外设陷阱的鸟笼里，然后将鸟笼挂在树上，让“鸟媒”的鸣叫吸引附近的野鸟来挑战，敢来挑战的鸟儿通常都难逃被捉。

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好此道者不分种族和背景，有一般的贩夫走卒，也不乏商行老板、有识之士及公职人员等，他们大部份过去都在乡区成长，因为那里才能培养出这样的一种兴趣，而且这种嗜好似乎不容易改变，几十年后还会乐此不彼。

有捕鸟人出现的地方就表示附近可能出现了他们想要的小鸟，他们被鸟声吸引或是收到消息后一路追踪而来，如果发现真有鸣叫音质悦耳响亮的鸟鸣声后，就会搬来“鸟媒”鸟笼设法将这些鸟捕捉到手，先下手为强，因为好鸟之人还有很多。

几天前突然发现住家附近出现了一些陌生人徘徊，看来像是无所事事般，留意后才发现原来这些人手中拿着的手机，竟然会重复播放出小鸟的鸣叫声，原来他们已探到这里出现好鸟的风声，特地赶来这里一探虚实。

果不然，之后的几天他们就骑着摩哆车提着鸟笼和竹竿来到，看着他们将挂着鸟笼的竹竿靠在一棵树上，然后就躲在不远的树荫下紧紧盯着他们的鸟笼，不清楚他们最后有没有捕到想要的小鸟。

天气变得阴沉多雨，果如所料的青蛙倾巢而出，到处乱跳，呱呱叫，有人欢喜有人不相信青蛙会满街跳。这阵子还有机会听鸟说鸟，耳根心境总算还有一点清静。