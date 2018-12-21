陶启顺：谨记冬至的“圆”·团圆团结最重要 关丹海南会馆署理主席陶启顺希望在庆冬至之时，也有所启发，同时谨记冬至的“圆”，慎重看待与家人团圆及国人团结的重要性，并身体力行，确保大家在忙碌生活中，不会忽略各自的家人。

出席海南会馆妇女组主办欢欢喜喜迎冬至聚餐会的理事大合照，（左起）符祥源、孙振殷、冯燕玲、吴雅菊、陶启联、伍尚铭、陶启顺、黄循莲、罗茂珍和方荔莉。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹20日讯）关丹海南会馆署理主席陶启顺希望在庆冬至之时，也有所启发，同时谨记冬至的“圆”，慎重看待与家人团圆及国人团结的重要性，并身体力行，确保大家在忙碌生活中，不会忽略各自的家人。

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他说，希望能秉持各族团结一致的精神，让生活在一个屋檐下的多元种族，都能安居乐业。当然，不能忘记自己的使命，传承冬至这项传统中华文化，而不是仅仅记得冬至要吃汤圆而已。

“说起冬至，大家自然会想到汤圆，那一粒粒圆圆的汤圆，象征着团圆的美意。从我们与家人的小团圆，到会馆乡贤的大团圆，再扩大到各族的团结一致，这样的“圆”，让家庭、社会及国家走向和谐及富强。”

他昨晚为该会妇女组主办的“欢欢喜喜迎冬至聚餐会”主持开幕仪式时，如此指出。出席者有执行顾问拿督陶启联、主席伍尚铭、总务孙振殷和青年团团长符祥源。

陶启顺吁水灾时别嬉水

陶启顺说，该会今次提早欢庆冬至，是据彭亨州秘书早前公布，冬至当天适逢大涨潮，如果加上下大雨，就会是发生水灾的高风险期，这项警报要到26日才能解除。

“因此，大家必须多加注意，趁着现在还有时间，把贵重物品及重要文件都收拾好。”

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他说，不怕一万，只怕万一，几年前的关丹大水灾情况还历历在目，大家必须从过去经历中吸取教训，同时配合政府的指示，未雨绸缪，保障自己及家人的安全为重。

他说，关于水灾，身为东海岸子民，我们当然不会陌生，但是，每年几乎在雨季及水灾时期，都有溺毙案的发生，这是让人痛心疾首的。

他促请，家长们必须看好孩子，并且告诉他们水灾的危险性。此外，在看到有人嬉水时，也请“多嘴”的告诉对方一声，务必要对方小心，当然能劝服对方不要嬉水自然是最好的。总而言之，在雨季及水灾面前，除了小心还是小心。

妇女组主任吴雅菊指出，虽然已是科技时代，很多年青一辈认为只要发一通讯息，已是一种祝福，但家人却盼望在这个节日能一家团圆相聚一起。

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她说，冬至也是华人重视节日的历史和新起点，应该积极发扬节日内涵使中华文化能传承佳日。

“所谓，迎冬至，吃汤圆，深具历史意义，象征着合家团聚，团团圆圆。”