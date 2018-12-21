美国将刑事指控2中骇客·中国否认涉经济网络间谍 中美关系再生风波！美国司法部等部门公布，将对两名中国骇客提起刑事指控后，中国外交部发言人华春莹周五作出反驳，指美方捏造事实、无中生有，在网络安全问题上对中方进行无端指摘，严重损害中美合作，性质十分恶劣，中方就此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

美国副司法部长罗森斯坦（左）与FBI局长雷伊（中）出席司法部一场新闻发布会，宣布对两名中国籍骇客的起诉行动。（图：美联社）

（中国．北京21日讯）中美关系再生风波！美国司法部等部门公布，将对两名中国骇客提起刑事指控后，中国外交部发言人华春莹周五作出反驳，指美方捏造事实、无中生有，在网络安全问题上对中方进行无端指摘，严重损害中美合作，性质十分恶劣，中方就此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

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美国司法部副部长罗森斯坦、联邦调查局局长雷伊和纽约南区法院检控官伯尔曼等周四召开联合新闻发布会，宣布对身在天津的朱华和张士龙（译音）提起刑事指控，罪名为图谋入侵电脑系统。

2被告隶属骇客组织“APT10”

根据起诉书，2名被告在天津的华盈海泰科技发展有限公司工作，与中国国家安全部、天津国家安全局协调行事，隶属骇客组织“APT10”，该组织也被称为“红色阿波罗”、“CVNX”、“石熊猫”等。

美国当局指称，朱华和张士龙锁定包括美国海军、太空总署、能源部及数十家公司发动网攻，其中也涉及航太与卫星科技、甚至制药的公司，目的是要窃取知识产权和商业机密，以提供给中国公司，获取不公平的竞争优势。

美方指称，“APT10”透过袭击大型公司的IT服务外判商、植入“蠕虫”（worm）、冒充员工身份等，窃取商业和技术资料，包括攻入第三方电邮服务、云端储存及其他IT服务提供商，受害者遍及美国、英国、日本、加拿大、芬兰、澳洲、巴西、法国、瑞士和韩国，有超过100Gb的资料失窃。



联邦调查局通缉两名中国骇客朱华（左）和张士龙（右）。（图：美联社）

指涉中国制造2025未提制裁

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罗森斯坦没透露具体受害公司名称，但称过往7年，90%的美国国家情报行动、三分之二的网络商业机密盗窃案与中国有关；并称“中国制造2025”中所支持发展的“先进制造业”等，不少是依靠窃取美国技术建立。

他指今次起诉是华府与欧亚盟友协调的行动，旨在反击中国的“经济侵略”。

美国联邦调查局（FBI）局长雷伊则说：“没有其他国家比中国对美国的经济和网络基础设施，构成更广泛和严重的长期威胁。”他称：“中国的目标，简单来说，就是取代美国成为领导世界的超级大国，而他们正利用违法方式以达到目的。”

现时未知美国除了刑事起诉，会否有相应制裁或者其他惩罚措施。

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数月以来，中美关系持续受到贸易战影响，双方目前休战，正尝试找出解决方案。

中斥美长期对他国窃密

针对美方指控，华春莹回应称，中国政府在网络安全上立场一贯明确，中国是网安的坚定维护者，一贯坚决反对并打击任何形式的网络窃密。中国政府从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。

华春莹并敦促美方立即纠正错误做法，停止在网络安全问题上对中方的诬蔑抹黑、撤销对中方人员的起诉，以免对两国关系及双方合作造成严重损害。

她说，中方将采取必要措施坚定维护中国网络安全和自身利益。

华春莹还表示，美国有关部门长期以来对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动，是“早已公开的秘密”。美方以所谓“网络窃密”名义对中方进行无端指责，纯属倒打一耙，自欺欺人。中方绝不接受。

英德澳加日谴责中网攻

中反击指“别有用心”

据报，英国、德国、澳洲、加拿大及日本也加入美国，一同谴责北京支持一项名为“云端跳跃”（Cloudhopper）的网络攻击行动，包括窃取贸易机密、尖端科技以及劫持政府部门的电脑，违反了2015年底达成的中美网络安全合作共识。

对此，中国外交部反指英国及其他国家“别有用心”，才会跟随美国发出“诽谤性的言论”。她说：“我们绝不接受，坚决反对。我们敦促这些国家尊重事实，停止对中方的蓄意诬蔑，以免损害他们与中国的双边关系和重要领域合作。”

英国早前谴责中国，违反2015年的协议，未有停止盗取商业机密。英国外交部指责中国骇客针对英国，展开大规模的骇客活动。

日本外交部周五也表示，日本确有民间企业等遭受中国骇客长期且广泛网路攻击，外交部表达坚决谴责态度。日媒报道，谈话提到中国有责任采取因应作为。

日本内阁官房长官菅义伟说，APT10甚至也有攻击日本政府机关。

澳洲外长佩恩也发表声明，指当局联同其他国际伙伴，对中国的盗取商业知识产权行为，表示严重关注。

美学者：对华谍忧虑已蔓延

美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪对《华盛顿邮报》称，事件意义重大，显示对中国经济间谍的担忧已蔓延至数个国家，“多边行动会比过往的单边行动更有效果”。

另一华盛顿智库美国企业研究所中国问题学者史剑道则认为不会有效果，’奥巴马政府也曾从成千上万名骇客中指证其中几人，这是必要但不重要，跨国声明可以激怒习近平，但对他不构成真的压力”，他认为对中国大型企业实施制裁更有用。

“APT10”被指入侵逾40公司

美国海军也中招

《华尔街日报》在今年8月曾引述揭发中国骇客行为的“入侵真相”的网志，指APT10使用的网域和电邮地址，与中国另外两间公司有关，而他们所取得一名曾在两间公司工作员工的Uber收据发现，这名员工前往工作的大楼，位于天津市珠江道，与天津市国安局地址一样。

根据起诉书，APT10入侵16间公司，当中包括7间航空、航天、卫星技术公司，3间通讯技术公司；3间先进电子系统和实验室分析仪器公司，一间海事技术公司，一间石油和天然气钻探、生产和加工公司，与及美国太空总署的戈达德太空飞行中心。

另外有25间技术公司也遭到APT10入侵，包括工业工厂自动化、雷达技术、石油勘探、信息技术服务、制药制造和电脑处理器技术，以及美国能源部的实验室。

美国海军的电脑亦声称遭这个骇骇客组织入侵，盗取10万名海军人员的敏感资料，包括姓名、出生日期、工资信息、个人电话号码以及电子邮件地址。

美拉拢西方阵营抗中骇客

“新冷战”更冷

香港《经济日报》报道，美国今次罕有地与多个采取“联合行动”，抵制疑似涉及中国的骇客窃密行为——当中“五眼联盟”几乎同时发声狠批中方，此举并不寻常。这意味着，美国政策正朝着拉拢西方阵营、联手抗衡中国的方向发展，复制当年美苏对立氛围。一场新冷战已然成形。

复制冷战期“五眼联盟”

《经济日报》发表文章称，在美国“号召”之下，今次联手反制中国骇客的“五眼联盟（Five Eyes，简称FVEY）”，本来就是冷战时代的产物。

这个情报分享组织的起源，可以追溯到第二次世界大战后的“英美协定（UKUSA）”；最初只包含了英国和美国，到1948年扩展了加拿大，1956年又加入澳洲和纽西兰。

冷战期间“五眼联盟”情报网主要紧盯苏联为首的共产阵营，但自“苏东波”风起云涌、东欧变天、苏联解体后，此组织注意力曾转向反恐。但自中国威胁论近年更嚣尘上，乃至美国特朗普政府当“带头大哥”

遏制中国发展后，“五眼联盟”的焦点渐渐对准中国。



当中，“五眼联盟”成员国近期先后或直接、或间接发声，主张拒用华为5G产品，便是明显例子。

值得注意的是，美国同样在其他领域，以连横合纵方式制衡中国。其中在经贸上，特朗普架空世贸组织，另起炉灶与加拿大、墨西哥、欧盟、日本谈贸易协议，并制订“毒丸”条款，限制加墨与中国谈判自贸协定。此举孤立中国意图明显不过。

而在南海及自由航行问题上，美国也屡屡与盟国一起，在中国周边军演，有强烈联手遏制中国意味。

《经济日报》文章认为，美国这种拉拢西方阵营与中国对立的做法，验证了美国针对中国的新冷战不仅已成形，且快速滑向更“冷”的境地，“中美关系岂能乐观？”