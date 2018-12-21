全国青少年乒乓赛团体赛‧隆男砂女称霸18岁 女团4强则是强弱悬殊，砂拉越以3比0擒下吉隆坡、另一边厢的柔佛同样以3比0打败沙巴，连续2年在决赛相遇。

（槟城21日讯）周五上演的2018全国青少年乒乓赛男女团18岁以下赛事，吉隆坡男队和砂拉越女队分别称王封后！

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今日赛事一口气进行半决赛和决赛较量，在男团半决赛，吉隆坡直落以3比0轻取砂拉越，雪兰莪则是以3比2气走东道主槟城。决赛较量中，吉隆坡经过5局大战后，才以3比2打败雪兰莪，报回去年决赛不敌之仇，成功夺下冠军。

女团4强则是强弱悬殊，砂拉越以3比0擒下吉隆坡、另一边厢的柔佛同样以3比0打败沙巴，连续2年在决赛相遇。

而身为卫冕冠军的砂拉越时隔1年后实力依然碾压柔佛，以3比0胜出登顶。

雪男隆女扬威15岁

另外，在男女团15岁以下决赛中，冠军分别落入雪隆区队伍手中，其中雪兰莪在男团决赛不费吹灰之力，以3比0轻松打败去年亚军砂拉越，称霸冠军。去年，雪兰莪前四不入，今年算是很大的进步。

在女团决赛中，雪兰莪女队同样成功杀入，但面对强大的吉隆坡，只能被对手以3比0获胜，捧走奖杯。对比去年无缘奖牌，吉隆坡这次显然提升了许多。

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早前男团半决赛，雪兰莪和砂拉越分别以3比2险胜吉隆坡及布城；至于女团半决赛，吉隆坡3比0横扫砂拉越、雪兰莪3比1取胜森美兰。