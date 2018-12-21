马化腾：否决权杀死ofo 共享脚踏车公司ofo近期陷入困境，腾讯主席马化腾罕有地发声，认为ofo的问题在“否决权”（veto right）。

（中国．上海21日讯）共享脚踏车公司ofo近期陷入困境，腾讯主席马化腾罕有地发声，认为ofo的问题在“否决权”（veto right）。

广告

中国传媒报道，有腾讯内部人士在社交平台上转发有关ofo的评论文章《谁杀死了ofo》，并引述内容指“如果说ofo的成功是过去几年中国市场资本力量无往不胜的幻觉，那么ofo的溃败则是这种幻觉的破灭”。

该人士进一步指出，ofo排斥智能化，在智能化浪潮中必然不堪一击，资本最终也无能为力。

不过，马化腾回应指出，在众多分析文章中，都没有一个说到真正的原因，指造成ofo此刻局面的罪魁祸首是“否决权”。

分析认为，马化腾可能指的是ofo董事部中，戴威、阿里、滴滴、经纬都拥有“一票否决权”的问题。ofo是由于内耗错过最佳并购时机，根本原因在于“一票否决权”的争权夺利。

据悉，在ofo董事部中，戴威拥有“一票否决权”，他一直坚持无论资本方是谁，始创者必须有决定权。而回顾ofo历次重大关头的抉择：与摩拜合并、被滴滴收购、由阿里接管，拥有“一票否决权”的戴威都充份行使这一权利。

早前，根据中国执行信息公开网披露的最新资讯，北京市海淀区法院12月4日对共享脚踏车ofo的运营方东峡大通（北京），发出“限制消费令”，因债务问题，该公司及负责人戴威不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。