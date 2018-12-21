暗示与特朗普闹分歧·美国防长辞职 美国总统特朗普宣布从叙利亚撤军的一天后，国防部长马蒂斯周四宣布辞职，马蒂斯在辞职信中提到希望继任人的政见与特朗普相近，暗示自己与总统存在政策分歧，也暗示特朗普对盟友不尊重，对敌人态度不够坚定。

国防部长马蒂斯周四宣布辞职，马蒂斯在辞职信中暗示与总统在多项政策存在分歧。图为二人今年3月一同出席白宫的内阁会议。（图：法新社）

（美国．华盛顿21日讯）美国总统特朗普宣布从叙利亚撤军的一天后，国防部长马蒂斯周四宣布辞职，马蒂斯在辞职信中提到希望继任人的政见与特朗普相近，暗示自己与总统存在政策分歧，也暗示特朗普对盟友不尊重，对敌人态度不够坚定。

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马蒂斯是继驻联合国代表黑利、司法部长塞申斯、白宫幕僚长凯利和内政部长津克等人后，最新一位离职的官员。

特朗普宣布马蒂斯“荣休”

而在五角大楼公开马蒂斯的辞职信之前，特朗普宣布，马蒂斯将在2月份“荣休”。

特朗普发推文说：“马蒂斯将军在本政府担任国防部长两年之后，于2月光荣退休。在他任职期间取得了巨大的进展，尤其是在采购武器方面。马蒂斯在争取盟国和其他国家分担军事费用方面给了我很大的帮助。很快就会提名新任国防部长人选。我对吉姆（马蒂斯）的工作表示非常感谢！”

虽然特朗普说马蒂斯退休，但是马蒂斯在五角大楼发布一封信，表示自己要辞职。

在写给特朗普的两页长的信函中，马蒂斯表示深信美国领导战略联盟的价值，包括北大西洋公约组织和打败“哈里发国”的74国联盟。他亦提到，美国需要一个强大的联盟和尊重盟友，同时面对俄罗斯、中国等国家时，华府必须要有明确姿态。

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68岁的马蒂斯说：“因为您有权拥有一位在这些和其他问题上与您观点更一致的国防部长，我相信，我应该辞去自己的职位。”

曾要求特朗普勿从叙撤军

美国有线电视新闻网（CNN）报道，马蒂斯的辞呈等于谴责特朗普若干外交政策观点。报道称，马蒂斯虽未明确指出他反对特朗普拟从叙利亚撤军的计划，但他私下曾坚定要求特朗普勿撤军。

《纽约时报》引述官员的话指出，马蒂斯周四下午前往白宫，试图再次说服特朗普改变叙利亚撤军立场未果后请辞。

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马蒂斯是特朗普2016年赢得大选后首批选定的内阁成员之一。在一个以自己的不可预测性为荣的总统的领导下，马蒂斯一直被视为特朗普政府外交政策的稳定力量。

事实上，马蒂斯离职的消息早在9月时已经传出，当时揭水门案的资深媒体人伍德沃德出版了一本揭爆白宫内混乱的书，书中他透露马蒂斯曾质疑特朗普的判断力只有“10岁或11岁孩子”的水平；而10月时特朗普在一个访问内批评马蒂斯“像个民主党人”。

华府观察人士对于马蒂斯离职并不意外，两人分道扬镳是迟早的事。除了先前马蒂斯提醒特朗普从叙利亚撤军是“战略失策”之外，马蒂斯也反对退出伊朗核协议、反对成立新军种“太空军”等皆与特朗普意见分歧，因此此次叙利亚撤军只不过是压死骆驼的最后一根稻草罢了。

传特朗普盟友科顿或接棒

特朗普尚未公布由谁接任国防部长，但有传特朗普的忠实盟友兼前陆军军官参议员科顿为可能人选。

美国智库布鲁金斯学会分析，特朗普政权的高阶人事异动是过去5任总统以来，频率最高的。

马蒂斯战功彪炳具声望

去职冲击特朗普政权威信

《路透社》认为，自从2017年接受特普邀请、成为其任内的第一位国防部长以来，马蒂斯就被认为是“特朗普政府里，极少数脑子冷静的‘正常人’”。在华府政坛与记者圈内，亦有“马蒂斯就是在背后指导、纠错特朗普如何领导政府的总统国师”一称。

由于战功彪炳的马蒂斯，在美军军部、华府政坛、海外盟邦都极具信用与声望，其突如其来的去职，也成为冲击特朗普政权威信的一记重磅震撼弹。

迄今单身的马蒂斯自18岁起加入美国海军陆战队，在44年的军旅生涯，屡屡受勋，官拜四星上将。在军中，他以规划缜密、行动大胆闻明，再加上历史系出身的他喜欢饱读群书、着重历史分析，因此部队里也给他取了“武僧”、“疯狗”等绰号。不过马蒂斯表示不喜欢“疯狗”绰号。

据报他有一个私人图书馆，藏书多达7000本，甚至曾在领导海军时列下必读的书目，并指导海军们战场中最重要的领地就在“你的双耳之间”。

马蒂斯有句名言是：“要有礼专业，但有计划杀死你遇到的每个人。”

执政团队走出“将官时代”

在马蒂斯辞职后，特朗普的执政团队也将正式走出“将官时代”。政治新手特朗普于近2年前走马上任时，涌现了一批同意加入他的政府的退休军官，当中除了退役4星海军上将马蒂斯外，还有退役4星海军上将凯利，以及获得特朗普委任为国家安全顾问的退役陆军中将弗林。

特朗普在2017年1月宣誓时曾说：“我看到我的将军们，他们将会让我们非常的安全。”

然而特朗普爱用的“军人部长”，之后陆续离开，像是前陆军中将国家安全顾问麦克马斯特就在今年春天辞去国安顾问、弗林因“通俄门”向副总统彭斯撒谎被解雇，而马蒂斯的陆战队老战友凯利也在救火华府乱局，与第一家庭屡生嫌隙，于日前被逼退白宫幕僚长一职。