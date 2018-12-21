特斯拉或向通用购关闭车厂 特斯拉（Tesla）首席执行员马斯克（Elon Musk）表示，可能拯救通用汽车（GM）位于俄亥俄州Lord stown制造厂。通用汽车则指出，该厂的命运端视明年与工会讨论新薪酬协议结果。

（美国．纽约21日讯）特斯拉（Tesla）首席执行员马斯克（Elon Musk）表示，可能拯救通用汽车（GM）位于俄亥俄州Lord stown制造厂。通用汽车则指出，该厂的命运端视明年与工会讨论新薪酬协议结果。

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即将离任的俄亥俄州长卡西奇（John Kasich）在社交媒体上，向马斯克询问有没有兴趣购入通用汽车打算明年关闭的Lordstown厂。马斯克回应称，明年将考虑此事。他早前接受哥伦比亚广播公司访问时已指出，有意购入通用汽车拟关闭3间汽车制造厂房的其中一间。

通用汽车较早公布，基于产量调配安排，计划关闭北美的5间厂房，涉及解雇最多1万5000名员工。消息引发美国政界人士广泛不满。

该公司在马斯克发出帖文后回应称，已指出该厂为没有分配的工厂，下一步将是视乎与工会明年讨论新薪酬协议结果而定。