索尔斯克亚首访： 心中没有黑名单‧称赞天才博格巴 将名宿巴斯比爵士名言“优秀无关年龄”视为曼联传统的索帅，不排除他将会大胆启用新人，给予他们上场机会。

“回家”的曼联新任代理主帅索尔斯克亚，将会重整球队主力阵容，并承诺不会弃用与前主帅穆里尼奥交恶的球员。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特21日讯）曼联新任代理主帅索尔斯克亚上任后首度接受专访，指自己感觉就像“回家”，并称赞与前任主帅穆里尼奥关系不佳的中场博格巴为“特殊天才”。

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时隔7年重返曼联的索尔斯克亚于周四接受球队电视台专访时表示，“这是我的家，我必须这么说，这里的回忆太多了，有些场景和我当球员、在预备队当教练时依然一样，有些人也依然还在这里。

询及执教风格，索帅指自己的执教管理能力深受其恩师弗格森影响，但他自己也喜欢与人打交道，想看到他们展现自我。

询及对曼联球员印象，曾于2008年执教曼联预备队2年的索帅透露，他曾带过博格巴和林加德，但前者很快就升入成年队，而后者则在他手下得到了处子秀机会，在那场比赛他以瘦小身躯将对方高大的中卫放倒在地，其拼劲令他印象深刻。

除此之外，他对门将德赫亚亦赞誉有加，“我们拥有世界上最好的门将之一。

在访谈中，索帅提及先发阵容将重整，他将轮换阵容，以考察更多球员，让球员有更多机会。

将名宿巴斯比爵士名言“优秀无关年龄”视为曼联传统的索帅，不排除他将会大胆启用新人，给予他们上场机会。

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据消息人士爆料，在日前与曼联球员的首次见面会中，索帅也已坦诚自己心中没所谓的“黑名单”，他不会因哪位球员与穆帅关系差，而对其另眼相看。

索帅也要求其子弟兵尊重他和其他教练，并将更衣室视为神圣不可侵犯之处，而如果有任何问题，应找他商量，而非向经纪人或媒体宣泄。

不过，据英国媒体透露，在穆里尼奥被解雇后，曼联射脚桑切斯在聊天群中发了条消息，指队友罗霍欠自己2万英镑，疑似以穆帅帅位为赌注，将被曼联内部审查。