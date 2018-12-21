传周大福独家洽购富通保险 《彭博社》引述知情人士报道称，以遍布中国的珠宝连锁店而闻名的香港企业集团周大福正在就收购富通保险展开独家谈判。

（香港21日讯）《彭博社》引述知情人士报道称，以遍布中国的珠宝连锁店而闻名的香港企业集团周大福正在就收购富通保险展开独家谈判。

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估值近3125亿

这些因消息没有公开而不愿具名的人士称，富通保险的所有者中国九鼎投资和亿万富豪郑氏家族旗下的周大福期望最早在下周达成协议。他们表示，协议对富通保险的估值可能接近30亿美元（约125亿令吉）。

知情人士说，目前尚未做出最终决定，谈判仍有可能破裂，从而让九鼎投资可以与其他竞购者恢复商谈。

《彭博社》报道，这家香港保险公司吸引了加拿大永明金融和亚洲另类资产管理公司PAG等潜在买家的兴趣，PAG已与新加坡政府投资公司（GIC）就可能联合竞标谈判。

周大福上市珠宝业务的一位代表称，母公司没有置评；九鼎投资没有回覆置评请求。

九鼎投资2015年同意以13亿8000万美元收购Ageas旗下香港寿险业务，之后将更名为富通保险。

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彭博社汇总的数据显示，亚太公司今年涉足的保险行业并购交易已达到510亿美元（约2131亿令吉），比2017年同期成长23%。