华堂青盼促进鼓艺交流·丹11鼓队明年公演 吉兰丹中华大会堂青年团将通过“鼓动华堂”鼓队的成立联系全丹11支二十四节令鼓队，计划在明年举办公演。

出席者与主讲人黄家文（后排右四）合影，右五为黄健凯。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁20日讯）吉兰丹中华大会堂青年团将通过“鼓动华堂”鼓队的成立联系全丹11支二十四节令鼓队，计划在明年举办公演。

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丹华堂青年团团长黄健凯指出，目前，全丹一共有11支鼓队，小学5队、中学3队、大学2队，而华堂青今年才成立的“鼓动华堂”，是唯一由华团成立的二十四节令鼓队。

他说，鼓动华堂在11月30日第一次公开演出之后，至今已表演了3场，而且还获得商家邀请演出。

通过售票筹募发展经费

他续说，公演的概念由副团长兼鼓队教练洪维聪提出来，除了通过表演进行鼓艺上的交流，也希望通过售票的方式给参与公演的鼓队筹募发展经费。

“不过，这项计划还在讨论中，包括定下适当的日期。”

黄健凯是在哥市的丹华堂会所出席一项“二十四节令鼓讲座会”时，这么表示。

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讲座会的主讲人是黄家文，亦是彭亨州劳勿县中竞中学二十四节令鼓队教练（2017年获得二十四节令鼓东海岸区域赛季军），也于2017年担任丹州话望生布赖新村华小二十四节令鼓队教练至今。

今年，他也担任了“第五届国际二十四节令鼓中华杯大马节令鼓精英赛”评审员。

在4个小时的分享会里，他在赛制和创作方面的讲解非常细腻，让出席者受益匪浅。出席的主要是丹州各鼓队的教练和鼓手们。

他也鼓励丹州的鼓队踊跃参加明年的东海岸区域赛，他说，明年的比赛将在登嘉楼举行，不过，详情有待主办方宣布。