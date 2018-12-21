世界球会杯‧3连冠或首支亚洲队封王‧皇马阿尔阿因争创历史 皇马曾在2014、2016和2017年夺得世界球会杯冠军，冠军数与西甲死敌巴塞罗纳一样，而他们若能在本届赛会成功封王，就将创造历史成为夺冠次数最多的球队。

贝尔在半决赛上演帽子戏法，他能否在决赛延续火热，以助皇马实现世界球会杯3连冠及第4度捧杯？（图：法新社）

（阿布扎比21日讯）为了激励球员们在世界球会杯决赛击败皇家马德里，阿联酋豪门阿尔阿因开出500万美元（约2000万令吉）的夺冠奖励，因此最终是皇马成功实现3连冠壮举，还是阿尔阿因成为历史首支捧杯的亚洲球队，拭目以待。

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皇马放眼第4冠

2018年世界球会杯决赛将由上赛季欧冠冠军皇马对垒东道主阿尔阿因，皇马是凭借贝尔上演帽子戏法，在半决赛以3比1击败日本球队鹿岛鹿角；而阿尔阿因在半决赛的正赛以2比2逼平身为南美冠军的阿根廷劲旅河床，最终在点球战以5比4胜出。

而在决赛，不管是哪队夺冠，都将创造新历史。皇马曾在2014、2016和2017年夺得世界球会杯冠军，冠军数与西甲死敌巴塞罗纳一样，而他们若能在本届赛会成功封王，就将创造历史成为夺冠次数最多的球队。

另外，皇马在去年创历史成为首支成功卫冕世界球会杯冠军的球队，若本届赛会成功实现3连冠，那就将刷新自己的纪录。

至于阿尔阿因，则放眼成为历史首支夺得世界球会杯冠军的亚洲球队，而亚洲球队此前在此赛事的最佳战绩是亚军，由鹿岛鹿角在2016年所创造。

阿尔阿因开出约2000万令吉夺冠奖励

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由于不满足于球队只追平纪录，阿尔阿因开出了500万美元的夺冠奖励，这势必将让该队的斗志得到大幅度的提升，而阿尔阿因在本届赛会的表现也足够惊艳，除了淘汰南美冠军，他们还在次圈以3比0完胜身为非洲冠军的突尼西亚球队突尼斯希望。

因此，皇马两名球员卢卡斯．巴斯克斯和卡塞米罗皆呼吁队友不能小看阿尔阿因的“黑马本色”，巴斯克斯说：“之前每个人都认为晋级决赛的会是河床，但阿尔阿因证明了一切皆有可能。在足球运动中，你必须给予所有对手应得的尊重，如果不这样的话，你可能会遭遇十分意外的结局。”

卡塞米罗则说：“阿尔阿因能够进入决赛，这证明他们有过人之处，世界球会杯不会有轻松的比赛。”

虽然皇马尊重对手，但阿尔阿因的瑞典前锋伯格却表示皇马本赛季状态不佳，成为他们击败这支欧冠冠军的好机会。他说：“比起过去几年，皇马本赛季显然不在最佳状态，尽管他们是夺冠热门，但我们会拼尽全力，在比赛取得好的结果。”

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然而，在10月份的西甲联赛不敌巴塞罗纳后，皇马经历了换帅，而该队在新帅索拉里的带领下取得10胜2负的成绩，且净胜球还多达18个，逐渐重拾强大的统治力。

此外，贝尔在对垒鹿岛鹿角时也似乎寻回最佳状态，这无语将提高皇马在决赛取胜的机率。