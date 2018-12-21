西甲‧梅西搭档苏亚勒‧巴塞誓斩塞尔塔 巴塞后卫皮克上周曾表示，苏亚勒和梅西是目前最佳的前发拍档，两人都是当世界最出的前锋之一。

梅西（左）与苏亚勒是巴塞罗那前锋双响炮，炮力强大，明日西甲战塞尔塔维哥，胜利在望。（图：法新社）

（西班牙‧巴塞罗那21日讯）巴塞前锋双响炮梅西和苏亚勒已逐渐适应没有了内马尔，两人组成炮火最威猛的西甲前锋搭档，两人明日在在西甲第17轮誓拿客队塞尔塔维哥开刀。

广告

以梅西目前的14球和苏亚勒的11球，两人合共25个进球，超过其中16队，进球效率惊人，只有塞维利亚29球、勒万特27球和塞尔塔维哥28球的进球比他们两人多。

梅西近两场比赛各对埃斯班奴和勒万特时都有出色的表现，而苏亚勒已逐渐重拾雄风，尤其是有望恢复2015/16年赛季的40个进球佳绩。

巴塞后卫皮克上周曾表示，苏亚勒和梅西是目前最佳的前发拍档，两人都是当世界最出的前锋之一。

以梅西和苏亚勒的功绩，协助巴塞在西甲积分榜上以3分优势领先塞维利亚和马德里体育会。

虽然塞尔塔维哥不易对付，但是遇强则强，巴塞在梅西和苏亚勒的压阵下，将会给塞尔塔维哥最强的冲击。

而且，巴塞也在中卫维尔梅伦在上轮受伤需休息一个月后，租借哥伦比亚后卫穆里略以填补后防的空缺；巴塞另一后卫乌姆蒂蒂膝伤，何时重返仍是一个未知数。

广告

塞尔塔维哥本季在炒掉上任主帅安东尼奥莫哈末后，在新任主帅卡多索的带领下，表现已大有进步，积分榜上已升上第9。

以积31分排第3的马德里体育会，明日迎来排名第11的中游球队埃斯班奴，有望敲响捷报。

明日另两场西甲是皇家贝迪斯对艾巴及比尔巴鄂对法拉多利。