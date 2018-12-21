全球创新10强．阿里巴巴单挑美企 《日经新闻》与一桥大学创新研究中心汇总了全球主要企业的“创新力”排行榜，美国科技公司占去前8，居首位的是脸书，打破美国企业垄断优势的是中国阿里巴巴，排在第九。

（图：法新社）

（美国．纽约21日讯）《日经新闻》与一桥大学创新研究中心汇总了全球主要企业的“创新力”排行榜，美国科技公司占去前8，居首位的是脸书，打破美国企业垄断优势的是中国阿里巴巴，排在第九。

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本次排名以决策的迅速性等促进革新的“组织力”、显示技术开发能力的“价值创造力”、培育创新种子的“潜力”等3个要素作为指标。

使用调查分析网站QUICK Fact Set的财报数据，以总市值巨大的168家日本国内企业和150家海外企业为对象排名。

脸书、亚马逊、Alphabet（谷歌）和苹果垄断了前4位。“GAFA”（4家企业名的首字母缩写）的总市值、营业利润、研发投资、设备投资与5年前相比均迅速增长。

GAFA积极投资人工智能（AI）、自动驾驶、量子计算机等有望明显改变行业和社会的最尖端技术。这些企业的董事是少数精英，同时积极起用女性。一桥大学的创新研究中心负责人青岛矢一表示：“（GAFA）正在提高决策和拓展业务的速度。”

例如第一位的脸书和第二位的亚马逊，在为“价值创造力”评分作出贡献的营业利润方面，5年内分别增长37倍和4倍。

同时，脸书和亚马逊还在大幅增加对“潜力”评分做出贡献的研发投资和设备投资，这已形成通过增长提高资金实力，再将资金用于对未来投资和推动业务扩张这一良性循环。

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数据显示，中国企业正急起直追，除了挤进10大的阿里巴巴，腾讯、海康威视和美的都跻身30大，分别排在22、24和25。

相较之下，日本企业排名逊色，表现最好的丰田汽车仅仅排在11，包括乐天、索尼和资生堂也只是排在33、36和41。