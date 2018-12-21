意甲‧罗马难阻罗那多‧祖云冲半程冠军 罗那多在上轮罚进一个点球，助该队以1比0击退都灵，同时也为祖云杜斯的意甲进球纪绿冲破5000大关，迈向新的里程碑。

罗那多（右）在祖云杜斯的表现令人惊叹，势必令罗马后防提心吊胆。（图：法新社）

（意大利‧罗马21日讯）祖云杜斯明日在意甲第17轮中迎战AS罗马，在罗那多的助阵下，倍受看好可以击退陷入困境的罗马，以提前拿下半程冠军，以不败战绩庆祝圣诞节。

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罗那多在上轮罚进一个点球，助该队以1比0击退都灵，同时也为祖云杜斯的意甲进球纪绿冲破5000大关，迈向新的里程碑。

祖云杜斯目前以8分优势领先次名拿波利，若能在明日擒下AS罗马，就能以16胜1和的不败战绩欢庆圣诞节，同时连续八季称霸意甲的希望很浓。

在都灵德比击退都灵，证明祖云杜斯在本季的实力不只远超其他意甲球会，而且也是意甲历来其中一最出色的球会。

祖云杜斯在这之前已连续收获7次意甲冠军，意大利杯4连冠，而在罗那多的加盟下，将祖云杜斯的实力再提升到另一个档次。

在欧洲五大赛中，祖云杜斯在开季16轮取得15胜1和，迄今只有曼市（2017-18）、巴塞罗纳（2012-13）和托登罕（1960-61）可以匹比祖云杜斯。

祖云杜斯在近五轮意甲未失一球下击败对手，间中还有欧冠的比赛。

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在三个星期冬歇前，祖云杜斯剩下两轮分别客战亚特兰大和主场迎战桑普多利亚。

后卫桑德罗表示，对罗马永远都是一场激战，不能小视，但他们已做好准备，给球迷一场精彩的比赛。

而罗那多曾在效力曼联时，梅开二度助该队在欧冠大胜过罗马，所以罗那多明日必是罗马后防紧盯的祖云杜斯球员。 上季获得第3名的罗马，由于数名主力离队，因此本季战绩欠佳，今次客战祖云杜斯吃力不讨好，尤其是上轮虽以3比2力挫热那亚，但是球迷却不满意，这也是罗马近六轮的首场胜利，该队目前落后祖云杜斯22分，屈居积分榜第7。

罗马俱乐部主席巴洛达在上周一项声明中警告球员，若是有球员不与球队并肩作战，那就无法容纳在球队里。

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而且罗马上一次在客场击败祖云杜斯已是九年前的事，而且近三次客战都是以0比1败北，因此罗马不论是历史交手纪录或近况，都不如祖云杜斯。

除了这场焦点战，拿波利星期六迎来斯帕尔、AC米兰等待菲奥伦迪纳的到访，国米客战本季尚未获一胜的切沃。