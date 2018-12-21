欧阳秀媚·谁应被牺牲？ 话说城市转型中心因节省成本，将于明年1月1日起，取消晚间服务，每天晚上7时结束运作。

话说城市转型中心因节省成本，将于明年1月1日起，取消晚间服务，每天晚上7时结束运作。

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看到这个消息，有人觉得没问题，但是，对一些人来说，却非常不便。

这一些人是包括我，因为自从有了城市转型中心，我一般上都会选择在放工后才去缴还各种账单，尤其是水费单。

看回当时前朝政府落实城市转型中心，其中一个用意就是要方便上班族能够在下班后才去处理各种政府事务。

结果，政府却出示数据指出，晚间城市转型中心使用率只有11%，没有经济效益，所以要取消。

“经济效益”向来与企业、商业活动挂扣，政府事务如果可以与经济效益挂扣，当然是最好。只怕扣得太过，小地方警局看报案数据、微小看学生人数、诊所看求诊人数决定存亡，那住在偏远民众的权益不就完全被忽视？

或是，住偏远的民众不多，所以不重要？就如同晚间去城市转型中心的人数11%般，不符合经济效益，所以要被忽视、被牺牲？

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请照顾11%人的利益吧！