不惜血本招揽好手‧八打灵获蔚昇加盟 第5季紫盟联赛参赛队伍八打灵俱乐部公布旗下明星球员，包括里约奥运会男双银牌得主吴蔚昇、伊斯干达、赖沛君等一众国内好手，还有澳洲女双外援格罗娅。

八打灵重金邀请国内外好手加盟，其中以里奥男双亚军吴蔚昇名堂最响亮。

（雪兰莪‧赛城21日讯）第5季紫盟联赛参赛队伍八打灵俱乐部公布旗下明星球员，包括里约奥运会男双银牌得主吴蔚昇、伊斯干达、赖沛君等一众国内好手，还有澳洲女双外援格罗娅。

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为了在新赛季紫盟有所作为，八打灵不惜下血本招揽国内羽球高手，曾经世界排名第一的吴蔚昇是该队最大牌球员，他曾在2014年帮助大马杀进汤杯决赛，2年后在里约奥运会联手陈蔚强拿下男双银牌。

作为队内有名的外援，格罗娅早在2012年尤杯崭露鳌头，之后与塞雅娜在2016年赢得加拿大羽球大奖赛冠军，是澳洲有史以来取得最高成就的球员。

展望球队新赛季目标，八打灵首席执行官詹姆斯表示：“作为紫盟联赛最早期成立的俱乐部，我们很高兴能拥有一班充满潜质的球员为球队效力，吸引了来自澳洲、印尼、日本、新加坡和泰国外援加盟。这个赛季，能够看到羽球把各种不同背景的人拉在一起，真是令人振奋，都是出自对比赛的热爱。”

紫盟羽联首席执行员拿督许少原则说：“八打灵俱乐部一直在正确的道路上培养人才，为国输送优质球员，让其他俱乐部都羡慕不已。”

八打灵将在今晚的紫盟联赛揭幕战出战安邦再也，且看他们能否打响首炮，迎来好开始。上赛季，八打灵成功杀入决赛圈，最终在复赛止步，迄今不曾赢得冠军。