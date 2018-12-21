谁才是被保护对象？杰森摩莫亚身形猛过保镳 DC超级英雄电影《水行侠》（Aquaman）正在全球上映，据说票房已破2.66亿美金（约11亿1千114万令吉），也让主角杰森摩莫亚（JasonMomoa）爆红。不过最近一张野生“水行侠”的照片却在网络上引发热议，因为画面中水行侠明显比旁边的保镳高出一个头。

（美国．洛杉矶21日讯）DC超级英雄电影《水行侠》（Aquaman）正在全球上映，据说票房已破2.66亿美金（约11亿1千114万令吉），也让主角杰森摩莫亚（Jason Momoa）爆红。不过最近一张野生“水行侠”的照片却在网络上引发热议，因为画面中水行侠明显比旁边的保镳高出一个头。

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综合报道指出，最近有外国网民在推特贴出一张野生“水行侠，的照片，图中杰森走在路上，身旁还有两位穿着西装的保镳。杰森虽然是被保护的对象，但身高193公分的他却比两位保镳高出一个头，体型也更为壮硕。贴出照片的网民就不解表示，“帮杰森摩莫亚请保镳的用意是什么？”

这张照片已在推特上吸引9万多人按赞、2.8万次分享。许多网民看到后都笑翻，纷纷留言“笑死了！”、“其实他才是保镳吧……”、“他也太高了”，还有网民幽默表示，搞不好这两位男子是水行侠的武器，当他遇到坏人就会把两人拿起丢出去。