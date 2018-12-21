元首杯‧4强队伍浮出水面‧骑士有望坐正盟主 第60届元首杯全国篮球赛来到入选赛第3轮，晋级半决赛的队伍经已浮出水面，只是排名未定。

纳闽中锋洪仁伟在对阵暴走骑士一役“空砍”24分13篮板，图示他在油漆区跳起出手。（图：星洲日报）

（吉隆坡21日讯）第60届元首杯全国篮球赛来到入选赛第3轮，晋级半决赛的队伍经已浮出水面，只是排名未定。

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A组形势，今天雪兰莪快速猎手将对阵纳闽，美里火马则会与暴走骑士交手，预计最终跑出的会是纳闽与暴走骑士；如无意外，骑士有望以3场不败的战绩当选小组盟主。

昨晚（20日）暴走骑士以82比65战胜纳闽，锁定4强门票，美里火马则以71比56力克快速猎手，保住一线生机。然而，火马过于依赖马志勤，如果其他队友不跳出支援，基本上较难打败整体实力均衡的骑士。

B组方面经已明朗化，事关马六甲三忠宫早已2连败出局。金群利篮球俱乐部与西港猛龙将在今晚压轴战争夺盟主，鹿死谁手不好说。

以东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容参赛的猛龙绰绰有余，20岁控卫王奕栋在第一场比赛表现全面，交出26分10助攻两双数据，还有5篮板4抄截，领衔猛龙以98比56轻取三忠宫。

猛龙赢一场就足以晋级半决赛，因为B组仅仅3队；换言之，金群利在打完第一场之后（110比44横扫三忠宫）亦锁定了4强席位。

入选赛决赛人马将进入26日至30日进行的决赛圈，根据此前抽签结果，入选赛冠军将被分到A组与目标3连霸建立王朝的森美兰、大马篮总挑选队以及武装同组厮杀，而入选赛亚军则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。