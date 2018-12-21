NBA‧5连胜告终‧火箭不敌热火 在克里斯保罗于上半场受伤后，少了后场指挥官的休斯顿火箭陷入被动局面，星期四在NBA美国职业篮球赛中以99比101不敌迈亚米热火，5连胜因此告终。

克里斯保罗（左）在对垒热火时打了12分钟就因伤退场，导致少了后场指挥官的火箭最终以2分之差败阵，5连胜告终。（图：美联社）

（美国‧纽约21日讯）在克里斯保罗于上半场受伤后，少了后场指挥官的休斯顿火箭陷入被动局面，星期四在NBA美国职业篮球赛中以99比101不敌迈亚米热火，5连胜因此告终。

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挟著5连胜的气势，火箭“背靠背”从主场赶往迈亚米踢馆，“大胡子”哈尔登虽攻下35分12助攻6篮板，但由于保罗上半场就拉伤大腿被迫退赛，让少了后场指挥官压阵的火箭在比赛后段陷入被动的局面。而热火依靠泰勒庄森在关键时刻攻下7分，加上火箭球员艾利戈登最后三分球未中，在主场以2分险胜，收获3连胜。

尽管火箭在首节一度领先16分，但热火很快就在第二节追回比分，并在第三节取得领先优势，之后在末节一度取得两位数领先。但是，哈尔登接下来独拿5分，让球队反超1分，而庄森在关键时刻挺身而出，个人连拿5分，热火又取得5分领先。

两队的命中率在此役都不理想，热火仅38.7%、火箭则只有35.4%，而哈尔登的手感也不是太好，23投仅7中，但他靠着命中6记三分球及18罚15中，还是连续连两天攻下35分，也是连续5场比赛得分超过30分。另外，这是他生涯第27次单场至少拿下35分10助攻5篮板，现役球员中仅次于拉塞尔．维斯布鲁克的28次。

热火的佐斯理查森攻下全队最高22分、庄森得19分，而韦德手感欠佳17投仅4中仅得10分。

保罗仅打了12分钟就退场，他扶著自己的左大腿回到休息室，火箭教练迪安托尼表示保罗将缺阵一段时间。

另外，洛杉矶快艇也与达拉斯小牛展开激烈争夺，最终快艇在伤势痊愈复出的板凳暴徒劳威廉斯攻下26分8助攻，及加里纳利得32分6篮板4助攻之下，以125比121奏凯，终结了4连败、小牛则苦吞4连败。